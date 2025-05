Castel Ambras a Innsbruck è un gioiello unico nel suo genere: nell’estate 2025 ospita la mostra ‘The Art of Beauty’ e molto altro.

Se capitate a Innsbruck nell’estate 2025, il capoluogo del Tirolo Settentrionale ha da offrire tantissime esperienze artistiche. Innsbruck Tourismus ha infatti presentato un programma che fonde storia, cultura, sport e musica. Al centro dell’offerta culturale – neanche a dirlo – lo splendido Castello di Ambras. È il primo museo del mondo nella sua sede originale e propone un affascinante viaggio nella storia rinascimentale.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Innsbruck: Castel Ambras, storia e mostre

Adagiato sulle pendici delle montagne che abbracciano Innsbruck, Castel Ambras racconta una storia d’amore e di mecenatismo che attraversa i secoli. Nato come dono dell’Arciduca Ferdinando II alla sua amata Philippine Welser, soprannominata la Bella Welser, questo straordinario complesso rappresenta un unicum nella storia museale mondiale: è il primo museo ancora perfettamente conservato nella sua sede originale.

LEGGI ANCHE: Estate a New York: i musei e le mostre da visitare gratuitamente (o quasi)

Da aprile a ottobre, i visitatori possono varcare le soglie del tempo, immergendosi nelle atmosfere nobiliari di 450 anni fa. Il percorso si snoda tra le celebri Armerie e la suggestiva Camera dell’Arte e delle Meraviglie nel Castello Inferiore, proseguendo verso la spettacolare Sala Spagnola e la Galleria dei ritratti degli Asburgo nel Castello Superiore: un viaggio attraverso secoli di storia e raffinatezza.

La mostra The Art of Beauty

L’estate 2025 impreziosisce l’esperienza con la mostra speciale The Art of Beauty, dal 18 giugno al 5 ottobre, mentre il Giardino del paradiso e delle erbe officinali invita a un’esperienza sensoriale unica, avvolta nei profumi di piante medicinali e spezie che richiamano la famosa farmacopea di Philippine Welser.

Il Festival di Musica Antica

Il prestigioso Festival di Musica Antica si terrà invece dal 24 luglio al 31 agosto. Fiore all’occhiello della scena barocca europea, quest’anno si interroga sul tema Who’s pulling the strings?. Le storiche mura di Castel Ambras faranno da cornice a opere liriche, eventi all’aperto, concerti e workshop di altissimo livello. Tra questi, l’affascinante workshop di liuteria per bambini Come si costruisce un violino?, il 24 e 25 luglio.

Foto: KHM-Museumsverband