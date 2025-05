Se capitate a New York nell’estate 2025, non perdetevi queste mostre ed eventi artistici a basso costo (o gratis).

Manca ormai poco all’inizio dell’estate e – come ogni anno – New York si prepara ad accogliere i suoi visitatori con eventi artistici e mostre spesso unici al mondo. Lo dice anche Julie Coker, Presidente e CEO di New York City Tourism + Conventions: «Con l’arrivo dei mesi più caldi, siamo lieti di invitare i visitatori e gli abitanti ad approfittare di una varietà di attività gratuite o a basso costo, tra cui arte e cultura di altissimo livello, eventi, anniversari, e molto altro ancora, in pieno stile newyorkese».

Tanti eventi saranno dunque gratuiti o estremamente economici. Eccovi, di seguito, un elenco di mostre, musei ed eventi gratuiti (o quasi) da vistare e frequentare a New York nell’estate 2025.

Estate 2025 a New York: mostre e musei da visitare a basso costo (o gratis)

The Frick Collection ha recentemente riaperto dopo una ristrutturazione da 220 milioni di dollari per il restauro delle gallerie del primo piano e l’apertura al pubblico, per la prima volta in assoluto, del secondo piano della storica dimora. Il mercoledì dalle 14.00 alle 18.00 il museo offre ingresso a offerta libera e i ragazzi dai 10 ai 18 anni possono sempre visitarlo gratuitamente.

The Whitney Museum of American Art celebra 10 anni nel Meatpacking District. Oltre alla programmazione gratuita regolare, i visitatori possono partecipare a una serie di attività ed eventi gratuiti in occasione del Pride Month durante tutto il mese di giugno, tra cui un tour storico a piedi, spettacoli e feste, tra cui il Radical Joy Ball (18 giugno).

Whitney Museum of American Art a Manhattan – Shutterstock

Il rinomato scultore francese Michel Bassompierre ha recentemente inaugurato Fragile Giants nel quartiere di Murray Hill a Manhattan. Nove gigantesche sculture di animali saranno visibili lungo Park Avenue, tra la 34th e la 38th Street. fino al prossimo maggio.

Una nuova rassegna gratuita di arti performative, il Sugar Sugar Festival, arriverà a Domino Square Park dal 4 al 28 giugno. Gli spettacoli includeranno teatro, danza, concerti e molto altro ancora.

Il Perelman Performing Arts Center a Lower Manhattan presenta Free Music at PACNYC. Fino al 28 giugno sarà possibile assistere gratuitamente a esibizioni sul palco della lobby, mentre il 12 luglio si terrà la prima edizione del Family Day, con musica, workshop, cibo e molto altro.

The Perelman Performing Arts Center – Shutterstock

Nell’ambito di BRIC Celebrate Brooklyn! — il più longevo festival gratuito all’aperto di arti performative di New York — il 26 luglio i visitatori potranno assistere alla proiezione di THE WIZ, uno speciale tributo a Quincy Jones.