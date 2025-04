Dalla street art ai mosaici dei Magic Gardens: un itinerario per scoprire il volto più creativo e colorato di Philadelphia.

Tra murales (è stata dichiarata la migliore città per la street art dai 10Best Readers’ Choice Awards di USA Today), musei coloratissimi e mosaici, Philadelphia si conferma sempre più una delle città più artistiche degli USA. Non solo in termini creativi, ma anche avanguardistici: in occasione della Giornata Mondiale del Colore (che si celebra il 6 maggio) eccovi un itinerario per scoprire il lato più colorato di Philly.

I murales di Philadelphia

Tra quelli dedicati alla tematica del colore spicca The Color of Your Voice, che celebra la resilienza della comunità, ispirato alle poesie scritte dai partecipanti ai laboratori del programma Porch Light tra il 2011 e il 2012. Sul lato sinistro, i versi raccolti si intrecciano. Sul destro, un tessuto vivace ne rappresenta la traduzione visiva in forma di colore. Un’opera che unisce parole e immagini in un’unica sinfonia cromatica.

Un’altra opera sgargiante è Vuelo Surnorte De Colores, anche nota come The South-North Flight of Colors. Realizzato dall’artista boliviano aymara Roberto Mamani Mamani, questo murale si trova nel quartiere Point Breeze, lungo Washington Avenue. L’opera fonde paesaggi e simboli della Bolivia e di Philadelphia: Pachamama (Madre Terra) al centro, condor e aquila sulla sommità, figure indigene e animali dei due continenti. Un messaggio di unità attraverso i colori e le cosmovisioni.

Colorful Legacy, realizzato dagli artisti Willis Nomo Humphrey e Keir Johnston, è il simbolo visivo di una comunità che si rafforza attraverso l’arte e la condivisione. L’opera è il frutto del progetto Building Brotherhood: Engaging Males of Color, che promuove il dialogo tra uomini e ragazzi di colore, sensibilizzando su temi come l’accesso all’istruzione, al lavoro e ai servizi per la salute mentale.

Infine, Today I Can See In Color è frutto della collaborazione tra Eric Okdeh, Katie Yamasaki e altri membri della comunità di Benson Park, e trasmette speranza, resilienza e la volontà di prosperare anche nelle situazioni più difficili. Un’esplosione di colore che dà voce alle emozioni.

ASpire: No Limits – 2016 – Photo by Steve Weinik

I Philadelphia’s Magic Gardens

I Philadelphia’s Magic Gardens sono una tappa imperdibile per chi vuole vivere l’arte in modo immersivo e non convenzionale. Questo museo non-profit, ideato da Isaiah Zagar lungo South Street, è un labirinto affascinante di mosaici, piastrelle fatte a mano, specchi, bottiglie, ruote di biciclette, oggetti riciclati e arte popolare internazionale.

Lo spazio, che comprende due gallerie interne e un giardino di sculture su due livelli, è perfetto per grandi e piccoli, famiglie, appassionati d’arte e turisti curiosi. I Magic Gardens sono molto più di un museo: è un ambiente d’arte visionaria, un centro comunitario e un viaggio nel linguaggio universale del colore.

La LOVE Sculpture (e non solo)

Il viaggio alla scoperta di Philadelphia procede con la LOVE Sculpture di Robert Indiana situata nella John F. Kennedy Plaza, meglio conosciuta come LOVE Park. La statua rosso accesso è diventata un simbolo di gioia e creatività. Segna inoltre l’inizio della Benjamin Franklin Parkway, nota anche come Museum Mile di Philadelphia. Lungo questo grande viale, i visitatori possono ammirare una vasta gamma di istituzioni culturali, sculture e fontane che trasformano il paesaggio urbano in un dinamico e colorato museo all’aria aperta.

All’altra estremità della Parkway si trova il Philadelphia Museum of Art, punto di riferimento culturale della città. Un invito ad esplorare il potere emotivo e simbolico del colore attraverso la sua vasta collezione. Il museo offre un viaggio cromatico attraverso il tempo, lo stile e la geografia.

Foto: Kyle Huff

Il Please Touch Museum

Il Please Touch Museum – il museo dei bambini di Philadelphia – è una tappa imperdibile. Situato nello storico Memorial Hall all’interno di Fairmount Park, questo luogo invita le giovani menti a esplorare il colore e l’immaginazione. Lo fa attraverso una varietà di mostre interattive, attività pratiche e spettacoli dal vivo. Dal dipingere con la luce al salire su una giostra centenaria, ogni esperienza incoraggia i bambini a scoprire il mondo a colori.