Resta poco più di un mese per immergersi nella colorata esperienza al Pratibus District per grandi e piccini, con l’esclusivo Hello Kitty Café.

Fino al 25 maggio 2025, lo Spazio Pratibus District (Viale Angelico 52, Roma) ospita Art of Play, la più grande mostra immersiva dedicata al gioco e al mondo di Hello Kitty. Unica tappa italiana, l’evento ha già conquistato il pubblico con le sue sedici installazioni interattive e l’unico Hello Kitty Café in Italia.

In particolare, Art of Play si distingue per il suo approccio coinvolgente, che trasforma i visitatori in protagonisti. Le installazioni, infatti, offrono esperienze uniche: entrare in una casa delle bambole a grandezza reale, esplorare un mondo di mattoncini colorati, abbracciare Teddy Bear giganti o perdersi in spettacoli luminosi e scenari surreali. La mostra, pensata per famiglie e appassionati, unisce divertimento e creatività, creando ricordi indimenticabili per grandi e piccini.

Immagine da Ufficio Stampa

Un’area dedicata a Hello Kitty trasporta i visitatori nel Giappone kawaii, tra fiori di ciliegio e ambientazioni oniriche. Qui si può esplorare la cameretta della celebre gattina, cantare nel suo karaoke segreto e scoprire curiosità inedite. L’Hello Kitty Café, unico in Italia, è una gemma per i fan, con dolci a tema e un’atmosfera che incanta turisti da tutto il Paese.

Il fascino di Art of Play risiede nella sua capacità di unire generazioni attraverso il gioco e, grazie anche a un’organizzazione curata e un’attenzione ai dettagli, si afferma come highlight della primavera romana. Un’esperienza da non perdere per chi vuole sognare e divertirsi a Roma.

Dove: Spazio Pratibus District, Viale Angelico 52, Roma

Quando: Fino al 25 maggio 2025

Biglietti: Dettagli su info@artofplay.it o sul sito ufficiale

Immagini da Ufficio Stampa