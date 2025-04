L’iconica mostra approda a Palazzo Esposizioni dal 14 maggio 2025: oltre 200 creazioni celebrano l’artigianalità e la cultura italiane.

Dal 14 maggio al 13 agosto 2025, Palazzo Esposizioni Roma ospita Dal Cuore Alle Mani: Dolce&Gabbana, evento che segna il ritorno in Italia della mostra dopo il successo a Milano e Parigi. In un dialogo unico con l’architettura neoclassica di Pio Piacentini, oltre 200 creazioni di Domenico Dolce e Stefano Gabbana celebrano l’Alta Moda italiana, intrecciando arte, cultura e artigianalità.

Dopo aver registrato affluenze record che hanno reso necessarie aperture prolungate, Dal Cuore Alle Mani: Dolce&Gabbana approda a Roma in una veste rinnovata. Palazzo Esposizioni, inaugurato nel 1883 e simbolo della cultura visiva contemporanea, si trasforma nel palcoscenico ideale per questa narrazione immersiva. Non si tratta di un semplice riallestimento, ma di un progetto curatoriale ripensato per il contesto romano, dove le creazioni del duo di stilisti dialogano con l’impianto neoclassico dello spazio, creando un’esperienza che trascende la moda per abbracciare arte, storia e memoria.

Foto di Mark Blower da Ufficio Stampa

Le scenografie di Agence Galuchat, infatti, trasformano le sale in ambienti che esaltano il contrasto tra il neoclassicismo dell’edificio e l’audacia moderna di Dolce&Gabbana. Gli abiti, esposti come opere d’arte, sembrano prendere vita tra le colonne e gli affreschi, evocando un dialogo tra passato e presente. Roma, con la sua stratificazione storica e il suo ruolo di capitale culturale, diventa il luogo perfetto per ospitare questa riflessione sul patrimonio italiano.

La mostra si configura come una lettera d’amore all’Italia, musa ispiratrice di Dolce&Gabbana. Attraverso un percorso di circa 1.500 metri quadrati, i visitatori scoprono il processo creativo del marchio, che parte dal cuore – l’intuizione e la passione – per arrivare alle mani, simbolo dell’artigianalità d’eccellenza. L’esposizione non celebra solo lo stile unico del brand, ma rende omaggio alle influenze culturali italiane che ne hanno plasmato l’identità: dall’arte barocca al folklore, dall’Opera alla Dolce Vita.

Un viaggio nella maestria dell’Alta Moda

Dal Cuore Alle Mani presenta oltre 200 creazioni uniche, che spaziano da abiti d’Alta Moda a pezzi iconici che hanno definito l’estetica di Dolce&Gabbana. Ogni opera riflette l’impareggiabile maestria del marchio, capace di unire eleganza sensuale a un’ironia rivoluzionaria. Il percorso espositivo, articolato in grandi sale immersive, esplora temi chiave come l’architettura, l’artigianato, la musica, il teatro e il balletto, offrendo una visione olistica del mondo creativo del duo.

Gli abiti non sono semplici capi, ma narrazioni visive che incarnano l’essenza dell’Italia. Dettagli come ricami intricati, tessuti preziosi e silhouette audaci raccontano storie di tradizione e innovazione. La mostra include anche il contributo di artisti visivi selezionati, le cui opere dialogano con le creazioni di Dolce&Gabbana, creando un ponte tra moda e arte contemporanea. Secondo un approccio interdisciplinare che rende l’esposizione un’esperienza culturale a tutto tondo, capace di parlare a un pubblico eterogeneo.

La curatela di Florence Müller, esperta di moda e textile design, guida i visitatori attraverso un percorso che non si limita a celebrare il lusso, ma invita a riflettere sul valore dell’artigianalità in un’epoca dominata dalla produzione di massa.

Locandina da Ufficio Stampa Foto di Mark Blower da Ufficio Stampa

Promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dall’Azienda Speciale Palaexpo, con il patrocinio di Roma Capitale, l’esposizione è prodotta e organizzata da Azienda Speciale Palaexpo con IMG, curata da Florence Müller e arricchita dalle scenografie di Agence Galuchat.

Informazioni e dettagli utili

Dal Cuore Alle Mani: Dolce&Gabbana

Palazzo Esposizioni, Via Nazionale 194, Roma

14 maggio – 13 agosto 2025

Da domenica a mercoledì 10.00-20.00, da giovedì a sabato 10.00-22.30 / Ultimo ingresso 45 minuti prima della chiusura

Biglietti: Intero € 17 – ridotto € 15 – ragazzi dai 7 ai 18 anni € 10 acquistabili sul sito ufficiale di Palazzo Esposizioni o presso la biglietteria

Accessibilità: Palazzo Esposizioni Roma è accessibile alle persone con ridotta capacità motoria o sensoriale da tre ingressi privi di barriere architettoniche.

Immagini da Ufficio Stampa