Si tratta della più vasta mostra itinerante mai realizzata per celebrare l’incantevole mondo di Harry Potter.

Harry Potter: The Exhibition arriverà a Milano il 19 settembre, al The Mall. Un’ottima notizia per i fan del maghetto che potranno così sperimentare in prima persona il tour statunitense. L’annuncio è stato dato da Warner Bros. Discovery Global Experiences, Imagine ed Eventim: si tratta della più vasta mostra itinerante mai realizzata per celebrare l’incantevole mondo di Harry Potter.



I biglietti saranno in vendita dal 18 aprile 2025. Potete iscrivervi tuttavia già da ora alla lista d’attesa. Per coloro che si iscrivono alla lista d’attesa, sarà offerta una prevendita a partire dal 14 aprile 2025. Dal 14 al 17 Aprile sarà possibile acquistare i biglietti con la presale di R101, radio ufficiale della mostra. Per accedere alla presale basterà registrarsi al sito r101.it e seguire le istruzioni.

Harry Potter: The Exhibition a Milano

La mostra dietro le quinte celebra i momenti iconici, i personaggi, le ambientazioni e le creature così come appaiono nei film di Harry Potter e Animali Fantastici, oltre alle meraviglie dell’esteso universo di Harry Potter, includendo costumi, oggetti di scena e immagini dalla produzione teatrale vincitrice del Tony Harry Potter e la Maledizione dell’Erede. Gli ospiti potranno immergersi in ambientazioni splendidamente realizzate che rendono omaggio a molti degli indimenticabili momenti dei film, amati da fan e pubblico per oltre due decenni.

Potranno vedere da vicino tutto, dai costumi originali agli autentici oggetti di scena, mentre intraprendono un viaggio personalizzato attraverso ambientazioni innovative, straordinarie e magiche, utilizzando un design e una tecnologia immersiva di altissimo livello. «Questa mostra celebra l’universo esteso di Harry Potter come nessun’altra mostra itinerante ha mai fatto prima. – ha detto Tom Zaller, Presidente e CEO di Imagine – Con il suo ambiente adatto alle famiglie e la grande passione per la narrazione e l’avventura, Milano è il luogo perfetto per fan e famiglie di tutte le età per vivere la magia del mondo magico. Non vediamo l’ora di condividerla con i visitatori vicini e lontani quando apriremo a settembre».

Le sale della mostra

La Sala Dal Libro allo Schermo presenta una prima edizione di Harry Potter e la Pietra Filosofale custodita in una cassaforte ispirata a Gringott e circondata da video ispiratori e citazioni letterarie, riconnettendo gli ospiti alla storia mentre vengono introdotti alla mostra. C’è poi la Sala del Castello di Hogwarts, che presenta un’esperienza multimediale immersiva con elementi iconici come il Platano Picchiatore, i Dissennatori e la Mappa del Malandrino, dove gli ospiti vedranno apparire il loro nome, spingendoli a continuare l’esplorazione della mostra.



La Sala del Grande Salone è uno spazio che consente ai visitatori di celebrare momenti stagionali magici nella sua architettura iconica. La Sala delle Case di Hogwarts rappresenta il fondamento dell’esperienza della mostra, permettendo agli ospiti di vivere momenti più personalizzati con la casa di Hogwarts che scelgono durante la preregistrazione. Sebbene gli ospiti possano gravitare verso una casa, questa galleria consente ai visitatori di sperimentare tutte le case di Hogwarts in una sala celebrativa con il Cappello Parlante, perfetto per le foto, circondato da stemmi delle case realizzati su vetrate meticolosamente create.

Le Aule di Hogwarts e la Capanna di Hagrid

Le Aule di Hogwarts sono piene di oggetti di scena iconici, creature e costumi. I visitatori interagiranno con lezioni e giochi magici attraverso touchscreen digitali per rivelare segreti dietro le quinte su momenti iconici in classe. Potranno preparare pozioni nell’Aula di Pozioni, predire il futuro in Divinazione, rinvasare una mandragola nella Serra di Erbologia e usare la loro bacchetta digitale per sconfiggere un Molliccio in Difesa Contro le Arti Oscure. La Capanna di Hagrid e la Foresta Proibita offrono un’esperienza interattiva dell’Incanto Patronus. Gli ospiti scopriranno poi creature iconiche, come centauri e Acromantule, nascoste nella foresta ed esploreranno una ricostruzione della Capanna di Hagrid.

Una collezione esclusiva di merchandising di Harry Potter: The Exhibition sarà disponibile nello shop on site, permettendo agli ospiti di celebrare la loro passione attraverso una selezione di collezioni a tema. I fan potranno scegliere tra una gamma di prodotti come abbigliamento, gioielli e dolci, inclusi le famose Cioccorane e la Burrobirra in bottiglia, oltre a prodotti non disponibili in nessun’altra esperienza del Wizarding World.

Foto: Shutterstock