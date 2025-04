In occasione della Milano Design Week, la mostra in corso a Palazzo Reale si arricchisce di una speciale installazione ludico-sonora.

La Milano Design Week 2025 porta una nuova esperienza a Palazzo Reale, dove la mostra Art Déco. Il trionfo della modernità si arricchisce dell’installazione Sinfonia. Si tratta di un progetto ludico-sonoro interattivo curato da Iris Ceramica Group, main sponsor dell’esposizione. Dall’8 al 13 aprile, i visitatori potranno immergersi nell’eleganza degli anni Venti e Trenta non solo attraverso gli oggetti e le atmosfere dell’Art Déco, ma anche diventando protagonisti di una sinfonia digitale.

Con un semplice gesto delle mani, infatti, chiunque può trasformarsi in direttore d’orchestra, modulando strumenti a fiato o a corda. Passando dal ritmo sincopato del jazz alla dolcezza classica. Come? Personalizzando quattro brani iconici che hanno segnato un’epoca: The Mooche di Duke Ellington, Rhapsody in Blue di George Gershwin, Charleston di J.P. Johnson e Autumn In New York di Vernon Duke. Sinfonia è un ponte tra passato e presente, unendo lo stile déco alla tecnologia contemporanea.

Iris Ceramica Group, leader nel design ceramico e da sempre attento alla fusione tra innovazione e cultura, porta a Palazzo Reale un’esperienza che va oltre la semplice fruizione museale. L’allestimento, visitabile gratuitamente negli orari della mostra – da martedì a domenica dalle 10:00 alle 19:30, con apertura prolungata fino alle 22:30 il giovedì – invita il pubblico a esplorare il potere della musica come espressione artistica. In un contesto che celebra il trionfo della modernità.

Quest’opera interattiva trasforma, così, i visitatori in creatori, offrendo un’immersione sensoriale che cattura lo spirito dell’Art Déco. Ovvero, eleganza, audacia e una libertà espressiva che sfida le convenzioni. I quattro brani selezionati evocano l’atmosfera vibrante degli anni Venti e Trenta, dalle sale da ballo di Harlem ai teatri di Broadway, trasportando chi partecipa in un viaggio musicale che respira la stessa aria di modernità della mostra.

