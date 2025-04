Fondazione Prada presenta Typologien, una mostra che esplora l’identità degli spazi commerciali e la loro evoluzione nel tempo, dal 3 aprile al 14 luglio 2025. Curata da Thomas Demand in collaborazione con la casa editrice tedesca Steidl e la coppia di designer Caruso St John, l’esposizione si concentra sulla rappresentazione visiva di luoghi ordinari, mettendo in luce il loro valore culturale e sociale.

L’allestimento si articola attraverso un percorso immersivo, in cui il pubblico viene invitato a osservare fotografie di esercizi commerciali apparentemente comuni ma ricchi di significato. Attraverso l’obiettivo di Demand, le immagini non si limitano a documentare la realtà, ma la trasformano in un linguaggio estetico capace di raccontare le dinamiche economiche e sociali del nostro tempo. I negozi, le vetrine e gli interni catturati dalla sua macchina fotografica diventano frammenti di una memoria collettiva, testimoniando il cambiamento dei contesti urbani e delle abitudini di consumo.

Typologien a Fondazione Prada

Un elemento distintivo della mostra è la sua impostazione tipologica, che richiama la tradizione della fotografia documentaria tedesca e la pratica architettonica del catalogare e classificare gli spazi. Demand si avvale di un approccio metodico e rigoroso, che lo porta a selezionare immagini emblematiche per costruire una narrazione visiva coerente. Ogni fotografia esposta non rappresenta solo un luogo fisico, ma un’idea, una tipologia, un’icona dell’immaginario contemporaneo.

L’esposizione si avvale anche del contributo dello studio Caruso St John, che ha lavorato sull’allestimento per esaltare la relazione tra immagini e spettatori. L’ambiente espositivo è stato concepito per favorire un’interazione diretta con le opere, creando un dialogo tra la fotografia e l’architettura circostante. Il design dello spazio rispecchia la ricerca estetica e concettuale alla base del progetto, offrendo un’esperienza immersiva e stimolante.

In parallelo alla mostra, la collaborazione con Steidl si traduce in una pubblicazione che raccoglie e approfondisce i temi trattati. Il libro non si limita a essere un catalogo, ma si configura come un’estensione del progetto espositivo. Fornisce infatti un ulteriore strumento di riflessione sulla natura effimera e al tempo stesso iconica degli spazi commerciali.

Attraverso uno sguardo attento e analitico, l’esposizione invita il pubblico a riscoprire la poesia del quotidiano. La semplicità degli spazi commerciali diventa infatti potente metafora del nostro tempo. Typologien non è solo una mostra fotografica, ma un’indagine sulla memoria collettiva, sull’evoluzione della società e sulla capacità dell’arte di ridefinire il nostro modo di vedere il mondo.

Foto: Ufficio Stampa