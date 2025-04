Tra le mostre inaugurate durante la Milano Art Week c’è anche ‘Pastorale’, personale di Nico Vascellari nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale.

La Milano Art Week 2025 (1-6 aprile) accende Palazzo Reale con Pastorale, la mostra personale di Nico Vascellari. Aperta dal 1° aprile al 2 giugno a ingresso libero, l’esposizione – promossa dal Comune di Milano – Cultura, prodotta da Palazzo Reale e Codalunga, curata da Sergio Risaliti – trasforma la Sala delle Cariatidi in un progetto site-specific che intreccia natura, storia e rigenerazione. Un dialogo potente tra passato e presente, pronto a catturare Milano.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

“Milano Art Week rappresenta un momento fondamentale per la nostra città”, dichiara Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura. “Un’occasione unica per intrecciare la memoria storica con le voci più innovative dell’arte contemporanea, creando un dialogo che attraversa il tempo e lo spazio. In questo contesto, Pastorale di Nico Vascellari si distingue come un esempio emblematico di questa sinergia”.

Nico Vascellari, Pastorale, 2025. Terra, acciaio inox, latex, impianto a pressione, compressori, sementi, impianto di irrigazione / Soil, stainless steel, latex, pressure system, compressors, seeds, irrigation system.

Base / Base 33 × 10,4 m.

Scultura / Sculpture 130 × 270 × 270 cm.

Ph. Melania Dalle Grave – DSL Studio. Courtesy Studio Nico Vascellari.

E prosegue: “Con una visione intensa e profondamente evocativa, l’artista reinterpreta la storia della Sala delle Cariatidi, un luogo intriso di memoria, trasformandolo in uno spazio di riflessione sul rapporto tra natura, ricordo e rinascita. L’opera diventa così un ponte tra epoche diverse, che invita il pubblico a interrogarsi sul significato della rigenerazione attraverso l’arte.” La Sala, ferita dai bombardamenti del 1943 e rinata con Guernica di Picasso nel 1953, si fa scenario di un’installazione viva e sorprendente.

LEGGI ANCHE: — ‘Robert Wilson. Mother’ tra luce e silenzio in dialogo con la Pietà Rondanini

La natura che resiste

“Non è un caso e non è strano che, entrato per la prima volta nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, Nico Vascellari abbia pensato a questo titolo, Pastorale,” scrivono Roberto Lacarbonara e Sergio Risaliti nel catalogo edito da Skira. “Un titolo che contrasta con le tracce di quanto accaduto a questa sala nel lontano 1943, quando le Cariatidi vennero bombardate. Il tema arcadico, l’idillio, è forse la cosa più lontana dai disastri della guerra. Ma forse la funzione di tale genere di invenzioni letterarie stava proprio in questo: offrire allo spirito umano un rifugio, un’isola felice, per sopravvivere alla violenza della vita e della storia, lontano da intrighi politici e conflitti sociali”.

Al centro, una scultura circolare in acciaio su un pavimento di terra emette scoppi e semi di “malerbe” infestanti. Queste, crescendo, creano un ecosistema tenace, simbolo di resistenza in un mondo segnato da guerre e rotture con la natura.

Nico Vascellari, Time And Dust (Studi per / Studies for Pastorale), 2025. Tecnica mista su riproduzione xerografica / Mixed media on xerographic print, 29,7 × 42 cm.

Courtesy Studio Nico Vascellari.

“Pastorale racconta anche di evoluzioni possibili e inaspettate di questo rapporto” riflette Vascellari. “Ricordo da bambino inghiottii il nocciolo di una ciliegia. Cercai lo sguardo dei miei genitori terrorizzato perché temevo che quel nocciolo sarebbe germogliato nel mio stomaco. E il fusto di quella pianta si sarebbe fatto strada verso la mia bocca per poi uscirne. Ora questa visione mi sembra un idillio e piuttosto che spaventarmi mi sembra un ideale al quale ambire”.

Cresciuto tra i boschi di Vittorio Veneto, l’artista trova nella natura un’ispirazione costante. Un baluardo contro la distruzione umana, un luogo di rinascita che non ignora la storia, ma la trasforma. Dopo Melma al Forte Belvedere e la performance Alessio a Palazzo Vecchio nel 2023, Pastorale esplora l’unità degli opposti tra eventi naturali e umani.

Boop e sostenibilità

L’attesa della mostra è stata animata dai boop, creature fantastiche di Vascellari che, grazie a Urban Vision Group e Giga Design Studio, hanno invaso Milano in 3D sui maxi-led screen. Protagonisti della visual identity, i boop vivranno nel bookshop di Codalunga e NM3, con edizioni speciali. Sostenibilità al centro: il terreno sarà recuperato, l’irrigazione riutilizzata, gli arredi destinati alla nuova sede di Codalunga a Vittorio Veneto, e le piante donate, per far crescere Pastorale oltre Palazzo Reale.

Nico Vascellari, Pastorale, 2025

Nico Vascellari

Pastorale

Palazzo Reale, Piazza del Duomo 12 – Milano

1 aprile – 22 settembre 2025

Orari

Da martedì a domenica ore 10.00-19:30 Giovedì chiusura alle 22:30

Ultimo ingresso 30 minuti prima (non è richiesta la prenotazione). Lunedì chiuso.

Orari festività

Domenica 20 aprile 2025 (Pasqua) | 10:00 – 19:30

Lunedì 21 aprile 2025 (lunedì dell’Angelo) | 10:00 – 19:30

Venerdì 25 aprile 2025 (festa della Liberazione) | 10:00 – 19:30

Giovedì 1° maggio 2025 (festa dei lavoratori) | 10:00 – 22:30

Lunedì 2 giugno 2025 (festa della Repubblica) | 10:00 – 19:30

Ingresso libero.

Immagini da Ufficio Stampa / In copertina: Nico Vascellari, Time And Dust (Studi per / Studies for Pastorale), 2025. Tecnica mista su riproduzione xerografica / Mixed media on xerographic print, 29,7 × 42 cm. Courtesy Studio Nico Vascellari.