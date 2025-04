Fondazione Prada di Milano ospita ‘NADA’, un progetto espositivo pensato dall’artista belga Thierry De Cordier per gli spazi della Cisterna.

La Fondazione Prada di Milano presenta NADA, la mostra monografica dedicata all’artista belga Thierry De Cordier. Dal 3 aprile al 29 settembre 2025, la Cisterna della Fondazione si trasforma in un luogo di contemplazione grazie a un allestimento che raccoglie dieci tele monumentali della serie NADA, realizzate tra il 1999 e il 2025.

Il progetto nasce dalla volontà di De Cordier di annullare simbolicamente l’immagine della crocifissione, spogliandola di ogni significato tradizionale. Le sue opere, inizialmente concepite come una pittura negativa, si sono evolute fino a diventare un’indagine sul concetto stesso di nulla. Attraverso stratificazioni di nero intenso e materiali come olio e bitume, le tele si trasformano in superfici profonde e vibranti, evocando una dimensione di silenzio assoluto.

L’installazione, studiata appositamente per la Cisterna, gioca con la verticalità e la luce naturale degli ambienti. Le opere sono esposte su strutture che richiamano la forma di un trittico monumentale, mentre una panca posizionata davanti alla colossale Gran Nada (2007-12) invita i visitatori a fermarsi e lasciarsi assorbire dalla potenza visiva delle tele.

A corredo della mostra, un Quaderno della Fondazione Prada include un saggio del critico Bart Verschaffel, che esplora il significato delle tele di De Cordier, definendole immagini devozionali in cui lo sguardo si perde tra realtà e astrazione. Un inserto illustrato raccoglie inoltre alcune riflessioni dell’artista.

NADA: informazioni pratiche

Sede: Fondazione Prada, Milano, Largo Isarco 2

3 aprile – 29 settembre 2025 Orari di apertura: Lunedì, mercoledì, giovedì: 10:00 – 19:00 Venerdì – domenica: 10:00 – 20:00 Martedì: chiuso

Biglietti: Intero: 15 € Ridotto: 12 € (studenti fino ai 26 anni, over 65, possessori tessera FAI, accompagnatori di visitatori con disabilità) Gratuito: under 18, visitatori con disabilità, giornalisti accreditati Riduzione Comune di Milano: 7,50 € per studenti e residenti over 65



Per maggiori informazioni: fondazioneprada.org