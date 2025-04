La mostra alla Guidi&Schoen Arte Contemporanea a Genova sarà visitabile fino al 10 maggio.

Inaugura venerdì 11 aprile alle ore 18.00, da Guidi&Schoen Arte Contemporanea a Genova, la personale di Ilaria Feoli (Avellino, 1995), dal titolo Un giardino di poesie fiorite e a cura di Livia Savorelli.

Una ricerca, quella di Ilaria Feoli, basata sulla fotografia analogica e l’autoritratto, che si ispira alla Natura, simbolo di fragilità ma anche di forza, e che si fonde con l’intenso legame intessuto con la poesia. La poesia di grandi autori, da Giacomo Leopardi a Emily Dickinson, ma anche versi composti dalla stessa autrice, che rende ciascun titolo delle sue opere dichiarazione poetica ma anche chiave di lettura per interpretare i suoi lavori. «Le fotografie devono essere lette e non soltanto guardate. – dichiara l’artista – Questi mondi paralleli in cui la mia presenza abita sono come dei fogli in cui scriverci sopra e proprio per questa concezione la fotografia che più utilizzo è quella analogica, perché vedo in lei una parte più veritiera, un’essenza e una vera e propria vita che si crea nei vari passaggi della camera oscura».

Ilaria Feoli e i suoi ready-made… fioriti

Molto spesso la fotografia si accompagna ad oggetti e ricami che creano una sorta di ready-made che proietta l’osservatore in una dimensione surreale, facendolo immergere in paradossi e in oniriche stanze/istanze. Al visitatore che si addentra in Un giardino di poesie fiorite, verrà chiesto di immaginarsi in un luogo ideale aprendosi all’ascolto e alla lettura delle fotografie che scorrono davanti ai suoi occhi come fossero “poesie fiorite”, un costante omaggio dell’artista al mondo naturale.

La mostra di Ilaria Feoli è organizzata dall’Associazione Culturale Arteam di Albissola Marina (SV) nell’ambito del progetto Monteforte Irpino Next Generation Dream On!. La mostra presenta una selezione di opere recenti dell’artista, come Dall’alveare dell’erbario d’un pettirosso (2024). Esposti anche rosso cremisi; clorofilla per le tue radici (2025), oltre ad alcune opere iconiche della sua ricerca e ai libri d’artista.