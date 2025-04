In occasione della Milano Art Week e della Design Week, BiM apre gli spazi rinnovati di Pirelli 10. Ecco le proposte culturali di aprile.

BiM, l’innovativa work destination nel cuore di Bicocca, celebra la prima fase del suo progetto di rigenerazione urbana aprendo gli spazi rinnovati di Pirelli 10 su Viale Pirelli. Dal 2 al 13 aprile, in occasione di Milano Art Week, miart e Milano Design Week 2025, il complesso da 24.000 mq – distribuiti su 8 piani con uffici, spazi retail e aree culturali – si anima con due mostre, un ristorante, una festa e un’esposizione di design. Un debutto che unisce arte, creatività e comunità, con un omaggio a among friends, tema di miart 2025 e retrospettiva di Robert Rauschenberg.

Arte in apertura: Open Score e Le Luci e Gli Amanti

Il 2 aprile segna l’inaugurazione di due mostre gratuite al piano terra di Pirelli 10. Open Score, curata da Nicola Ricciardi (direttore artistico di miart) e realizzata dal laboratorio EX. (Andrea Cassi e Michele Versaci), è un’esperienza immersiva che celebra il centenario di Rauschenberg. Ispirata alla sua performance multimediale del 1966, l’installazione – visitabile fino al 27 aprile, ore 10-20 – è una Gesamtkunstwerk, opera totale dove suono, luce e linguaggio si fondono.

Un palcoscenico centrale, sempre attivo, accoglie il pubblico tra videoproiezioni e totem interattivi con musiche di SZ Sugar (Sugarmusic), spoken word selezionati da Paint it Black e proiezioni di Lorenzo Mason Studio. Il 6 aprile, dalle 15, il collettivo Murmur (Maria Luce Cacciaguerra e Greta Sugar) offrirà una maratona poetica, un flusso di voci che celebra l’amicizia creativa.

BiM – Open Score©Alessandro Saletta – DSL Studio

Contemporaneamente, Le Luci e Gli Amanti, curata da Davide Giannella con Greta Pasini e il collettivo SPECIFIC (Patrick Tuttofuoco, Nic Bello e altri), esplora il dialogo tra arte e design fino all’8 maggio (ore 10-20). Cinque corpi illuminanti di SPECIFIC interagiscono con opere di Corrado Levi, Costanza Candeloro, Andrea Romano, Stefania Carlotti, Alessandro Di Pietro, Valerio Nicolai e Industria Indipendente.

Una rete attraversa lo spazio, ridefinendo la luce e creando un campo relazionale che riflette la visione collettiva di Rauschenberg. “Un’attrazione tra luci e amanti,” suggerisce il titolo, dove design e arte si trasformano a vicenda.

Design in evoluzione: No Selection

Dal 7 al 13 aprile, poi, durante la Milano Design Week, BiM ospita No Selection, curata da GOOD SELECTION (Lucas Zito e Marika Caputo). L’esposizione al piano terra invita artisti a mostrare lavori in divenire – prototipi, ricerche o creazioni passate – in uno spazio “work in progress”. Uno sfondo bianco avvolge l’ambiente, lasciando intravedere i “vuoti” tra le installazioni, mentre un pannello grafico stimola la curiosità. “Un’esplorazione enigmatica,” dicono i curatori, che trasforma BiM in un laboratorio creativo aperto al pubblico.

Informazioni e dettagli utili

Open Score: dal 2 aprile al 27 aprile | da lunedì a domenica, dalle 10 alle 20

Le Luci e Gli Amanti, dal 2 aprile all’8 maggio | da lunedì a domenica, dalle 10 alle 20

Per entrambe le mostre l’ingresso è gratuito da Viale Piero e Alberto Pirelli 10, Bicocca, Milano

PROGRAMMA 5 APRILE 2025

Il 5 aprile è il giorno clou dei festeggiamenti con l’apertura del Pavilion – sips&bites by Fuorimano, il nuovo ristorante-caffetteria progettato da Paola Navone – OTTO Studio. E dalle 19 alle 2, il Milano Art Week Party – Dance Among Friends accende BiM con musica e open bar. Dj set di Andrea Fabrizii e Dario Bassolino (CAM Sugar), performance di Industria Indipendente (19:30-21:30), Mino Luchena (22-24) e Service Vipra Sativa & Olivia Lynk (24-2) animano la serata, con le mostre aperte gratuitamente.

19.00 – 02.00 Open bar e musica

Opening Pavilion – slips&bites by Fuorimano, un progetto di Paola Navone – OTTO Studio

19.00 – 22.00 | Andrea Fabrizii e Dario Bassolino djset a cura di CAM Sugar

Milano Art Week Party Dance Among Friends

22.00 – 24.00 | Mino Luchena djset

24.00 – 02.00 | Service Vipra Sativa & Olivia Lynk djset

Le Luci e Gli Amanti, la mostra collettiva curata da Davide Giannella con assistenza alla curatela di Greta Pasini, display di SPECIFIC

19.30 – 21.30 | Sound performance by Industria Indipendente – il collettivo artistico e di ricerca sulle arti performative teatrali e visive – curato da Davide Giannella.

Open Score, la mostra curata dal direttore artistico di miart Nicola Ricciardi e ideata dal duo artistico EX. in collaborazione con SZ Sugar

22.00 – 02.00 | la mostra sarà animata dalla sonorizzazione di musica e parole curata da EX.

NO SELECTION, una mostra realizzata in occasione di Milano Design Week dal collettivo internazionale di designer Good Selection.

Uno spazio enigmatico, quasi intoccabile, osservabile dai visitatori solo dall’esterno

Immagini da Ufficio Stampa