Punto di congiunzione tra la Art Week e la Design Week, Castello Sforzesco ospita l’installazione immersiva di Robert Wilson in dialogo con il più celebre non finito di Michelangelo.

In occasione del Salone del Mobile.Milano 2025 l’artista americano Robert Wilson propone un’emozionante installazione immersiva dal titolo Mother. Dall’8 aprile al 18 maggio, infatti, l’opera di Wilson è ospitata al Museo della Pietà Rondanini nel Castello Sforzesco (Piazza Castello, MM1 Cairoli) in dialogo con il capolavoro “non finito” di Michelangelo e le musiche di Arvo Pärt. Una celebrazione della luce come essenza dell’arte, un’esperienza di 30 minuti che non spiega, ma invita a sentire, tra luce, ombra e silenzio.

Presentata da Salone del Mobile.Milano con Comune di Milano | Cultura, Robert Wilson. Mother crea un legame tra Milano Art Week e Design Week, anticipando il programma culturale della 63ª edizione del Salone. Nell’anno di Euroluce, Wilson firma un’“opera totale” di rara intensità, dedicata alla Pietà Rondanini – icona milanese accanto all’Ultima Cena di Leonardo. “La luce è ciò che dà forma allo spazio. Senza luce, lo spazio non esiste. Albert Einstein diceva che la luce è la misura di tutte le cose. Per me è sempre il punto di partenza: non è solo un elemento tecnico, ma una presenza viva, l’inizio di tutto”.

Robert Wilson. Mother Museo della Pietà Rondanini Castello Sforzesco Salone del Mobile.Milano 2025 ©Archivio Change Performing Arts

La Pietà come ispirazione

Prosegue: “Quando ho visto per la prima volta la Pietà Rondanini di Michelangelo, sono rimasto seduto difronte all’opera per più di un’ora. Poi mi sono alzato e ho iniziato a camminarle intorno. Ho percepito un’energia potente, una presenza quasi mistica. Forse è proprio il fatto di essere incompiuta che la rende così straordinaria. È come una finestra aperta, uno spazio sospeso tra il visibile e l’invisibile. Mi ha regalato un tempo diverso, uno spazio nuovo in cui pensare, sognare”.

“L’idea di metterla in scena mi ha colpito profondamente: la Pietà non aveva bisogno di una scenografia ma di uno spazio, di un respiro, di silenzio, perché chi la osserva possa perdersi nei propri pensieri e nelle proprie emozioni. È, allora, che ho pensato alla musica di Arvo Pärt. C’è qualcosa di comune tra la sua musica e questo capolavoro: un senso del tempo che si dilata, uno spazio che si apre e accoglie. Insieme, arte e musica non raccontano, non spiegano: semplicemente, ci permettono di provare emozioni”, conclude.

L’anteprima gratuita domenica 6 aprile

Domenica 6 aprile l’installazione Robert Wilson. Mother è visitabile in anteprima e gratuitamente, su prenotazione (a questo link), in occasione dell’iniziativa Domenica al Museo. L’installazione del celebre artista americano sarà poi ufficialmente aperta al pubblico – sempre su prenotazione – dall’8 aprile al 18 maggio.

Robert Wilson. Mother

8 aprile – 18 maggio

Museo della Pietà Rondanini – Castello Sforzesco Progetto a cura di Franco Laera

Produzione Change Performing Arts

Un evento di Salone del Mobile.Milano in collaborazione con Comune di Milano | Cultura Ingresso su prenotazione a orario programmato

6 aprile ingresso gratuito in occasione di Milano Art Week Ore 10.00 – 17.30 (ultimo ingresso ore 17.00). Lunedì chiuso

Immagini da Ufficio Stampa / In copertina: Museo della Pietà Rondanini, Castello Sforzesco, Salone del Mobile. Milano 2025 ©Luciano Romano