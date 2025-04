Nell’anno in cui Pippa Bacca (1974-2008) avrebbe compiuto cinquant’anni, Palazzo Morando | Costume Moda Immagine ospita una mostra a lei dedicata.

Nel 2025 Pippa Bacca (1974-2008) avrebbe spento 50 candeline. In tale ricorrenza, Palazzo Morando | Costume Moda Immagine (Via Sant’Andrea 6, MM3 Montenapoleone) la ricorda con Pippa Bacca: Innesti, dal 29 marzo al 7 settembre 2025. Curata da Mirco Marino e Rosalia Pasqualino di Marineo, la mostra – parte della Milano Art Week 2025 – porta in scena 50 opere, alcune inedite, insieme a immagini e al vestito della sua ultima performance, Sposa in viaggio.

Attiva dal 1995 al 2008, Pippa Bacca ha dato vita a un’arte di ritagli e performance, usando forbici su foto, foglie e carte variopinte per raccontare viaggi, femminilità e miti. A Palazzo Morando, le sue creazioni si fondono con il patrimonio storico in “innesti” sorprendenti. Ecco, per esempio, Naviganti (2003), con la sua vela azzurra, che si specchia nelle vedute dei Navigli. Mentre tre Sirene di carta verde si affiancano alla Sirena in ghisa del 1842, un tempo sul Ponte delle Sirene.

Pippa Bacca, Mutazione chirurgica (acero), 2004 – foglia ritagliata, 13 x 16 cm

Famiglia di Pippa Bacca / foto: Bruno Bani © Famiglia di Pippa Bacca

Tra i ritratti settecenteschi della Sala d’Ercole emerge il Ritratto presunto di Pippa ed Eva di Camilla Micheli, mentre nella Saletta egizia, tra divinità ibride di Lydia Morando, spuntano scorpioni e serpenti ritagliati da banconote. Nella Sala dell’Olimpo, sotto l’affresco delle nozze di Giove e Giunone, il vestito da sposa – secondo modello firmato con Byblos – rievoca il suo viaggio di pace.

Luce e memoria

Sposa in viaggio rivive nelle foto di Sirio Magnabosco (Istanbul) e Maja Slavec (Lubiana), che documentano le tappe del percorso autostoppistico verso Gerusalemme, attraversando 11 Paesi segnati da conflitti. “Questa mostra ci permette di rendere omaggio a una grande artista milanese, ma anche di riflettere sulla sua visione del mondo, fatta di coraggio, libertà e un’umanità profonda”, afferma l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. “Pippa Bacca ha saputo trasformare il suo impegno artistico in un viaggio simbolico di incontro tra culture, un tema che oggi risuona con forza nel contesto globale”.

Pippa Bacca, Naviganti, 2003 / legno e carta blu ritagliata, 84 x 78 cm – Collezione Cosimo Piovasco di Rondò

foto: Matteo Zarbo © Famiglia di Pippa Bacca Pippa Bacca, Mater Matuta, 2000 / carta rossa ritagliata, 21 x 24 cm – Famiglia di Pippa Bacca

foto: Bruno Bani © Famiglia di Pippa Bacca

Nella Galleria dei busti, To shine (to Pippa) di Cosimo Piovasco di Rondò – pseudonimo di Marco Brianza, influenzato dall’amicizia con Pippa – accende lampadine che si spegneranno gradualmente, fotografate ogni ora, in un omaggio al tempo imprevedibile della vita.

Pippa Bacca: innesti

Palazzo Morando | Costume Moda Immagine via Sant’Andrea 6, Milano

29 marzo – 7 settembre 2025

Orari

Dal martedì alla domenica 10 – 17.30 (ultimo ingresso ore 17)

Lunedì chiuso

Ingresso gratuito

Immagini © Famiglia di Pippa Bacca / In copertina: Sirio Magnabosco, Pippa Bacca in una strada di Istanbul, 2008 © Sirio Magnabosco