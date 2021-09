‘Dien Bien Phu’, arriva il capitolo 5 del manga di Daisuke Nishijima sulla guerra del Vietnam

Il 23 settembre arriva in libreria e fumetteria il quinto capitolo del manga 'Dien Bien Phu' di Daisuke Nishijima.

Il quinto volume della serie Dien Bien Phu di Daisuke Nishijima esce come nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO Publishing. E così la serie arriva al capitolo centrale nel suo racconto in bianco e nero della guerra del Vietnam. Siamo al momento dello scontro tra i berretti verdi degli Stati Uniti e i Vietcong, rappresentati dalla principessa guerriera. L’appuntamento è in libreria e fumetteria dal 23 settembre

Ritroviamo infatti la principessa impegnata nell’operazione Attleboro a Tay Ninh. È passato un anno dall’incontro tra la guerriera Vietcong e il fotografo di origine giapponese Hikaru Minami.

Hikaru Minami ha diciannove anni quando arriva a Saigon nel 1965 insieme alle truppe statunitensi per documentare la guerra del Vietnam. – recita la sinossi ufficiale – Uno dei suoi primi incontri è una guerriera Vietcong, una principessa di cui si innamora perdutamente e che spera con tutto se stesso di conoscere. Ora, a distanza di un anno, lei si trova a fronteggiare i temutissimi berretti verdi dell’esercito americano – durante l’operazione Attleboro a Tay Ninh – e questa estenuante battaglia diventa l’occasione per raccontare il destino dei bambini soldato durante il conflitto.

Arrivato al quinto volume di dieci, Dien Bien Phu mostra la complessa ricostruzione storica di Daisuke Nishijima che racconta la guerra con personaggi simbolici e sopra le righe. Immersi in una trama fiction, i personaggi ripercorrono tuttavia gli episodi cruciali della guerra, senza far mancare intermezzi di approfondimento.