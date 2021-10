‘Tutti i miei piani per Arya’, il primo libro della family influencer Clarissa Marchese

Miss Italia nel 2014 e poi volto noto a ‘Uomini e Donne’, oggi Clarissa Marchese è una family influencer ed è in libreria con ‘Tutti i miei piani per Arya’.

Ha indossato la corona che milioni di ragazze italiane ambiscono a calarsi sulla testa vincendo, nel 2014, il concorso di Miss Italia. Quindi, nel 2016 ha fatto il suo ingresso nello show cult di Maria De Filippi Uomini e Donne, il pomeridiano a cui deve l’incontro con Federico Gregucci, suo attuale marito. La lei di cui parliamo è Clarissa Marchese, oggi family influencer tra le più corteggiate (per utilizzare un termine caro al programma cui ha preso parte) e nella sua vita è arrivata Arya.

Proprio le avventure di una giovane mamma hanno ispirato Tutti i miei piani per Arya (Mondadori), volumetto che porta per la prima volta in libreria la Marchese. Lo spirito ironico e auto ironico della narrazione sa toccare punte esilaranti in momenti nei quali, certamente, molte mamme non faticheranno a ritrovarsi.

E così pagina dopo pagina – tra grassetti corsivi che contengono tutto lo spettro emotivo di una donna – scorrono quelle che il sottotitolo definisce avventure tragicomiche. “È stato il viaggio più bello di sempre”, queste le parole con cui Clarissa Marchese ha annunciato la sua prima fatica letteraria. “Parlo proprio di tutto quel viaggio che mi ha vista provarci, crederci, piangere, sorridere e ridere, cadere, rialzarmi e soprattutto scoprirmi più forte, più resiliente di quanto non potessi mai immaginare!”.

E lungo la traiettoria che fa della leggerezza e della comicità il suo cuore, l’imprevedibilità della vita si trasforma una splendida impresa. “Sì, in Tutti i miei piani per Arya bisogna decisamente cogliere anche il doppio senso!”, avverte Clarissa sui social.

Disponibile sia in formato cartaceo sia in versione e-book è dedicato “a tutte le mamme che hanno vissuto il loro momento più bello in un periodo così delicato – si legge ancora su Instagram – a chi ha voglia di sognare, viaggiare, vivere il mondo ed avere il coraggio di farlo davvero”. E ancora: “alla mia famiglia. La mia fonte di pura felicità. Dedicato a mia figlia. Il senso del mio tutto”.

Foto da Ufficio Stampa Sperling & Kupfer