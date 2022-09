‘The Promised Neverland Art Book World’, l’artbook definitivo di ‘The Promised Neverland’

J-POP Manga annuncia l'uscita dell'art book di 'The Promised Neverland' e de 'Il mistero di Ron Kamonohashi 1'.

J-POP Manga ha annunciato per il 28 settembre due (imperdibili) novità: The Promised Neverland Art Book World e il primo volume del nuovo manga shonen di Akira Amano, Il mistero di Ron Kamonohashi 1.

The Promised Neverland Art Book World

Il primo è l’artbook definitivo della serie che ha conquistato milioni di lettori. Un volume esclusivo con oltre 500 immagini a colori e contenuti speciali e interattivi attraverso i quali i fan della serie potranno immergersi completamente nel mondo creato da Kaiu Shirai e Posuka Demizu e rivivere le avventure di Emma, Ray e Norman e degli altri ragazzi di Grace Field House.

Il volume raccoglie diverse chicche. Copertine, illustrazioni inedite, interviste, approfondimenti, bozzetti a matita dei personaggi e delle ambientazioni prima della serializzazione del manga. Per i lettori più attenti sono disseminate tra le pagine delle immagini nascoste e frasi in codice da decifrare. Inoltre, ad alcune delle illustrazioni sono associati dei QR Code interattivi per scoprire ulteriori materiali extra digitali. «Questo tesoro doveva vedere la luce a ogni costo», scrive non a caso nella prefazione lo sceneggiatore Kaiu Shirai.

The Promised Neverland Art Book World

di P. Demizu e K. Shirai

Volume unico

Formato 17×24, Brossurato con Sovraccoperta

Pag. 216, Colore

Prezzo 20,00 €

Il mistero di Ron Kamonohashi 1

Il 28 settembre arriva in libreria anche la commedia poliziesca Il mistero di Ron Kamonohashi 1, primo volume del nuovo shonen di Akira Amano. La serie, candidata ai Next Manga Award, ha per protagonista Ron Kamonohashi, detective geniale ma con un difetto fatale: tasso di risoluzione dei casi cento per cento, tasso di arresto dei colpevoli zero per cento.

Per portare alla luce la verità, il problematico Ron farà squadra con il volenteroso, ma meno brillante, investigatore della squadra omicidi Totomaru Isshiki. Con questo primo volume Akira Amano non delude le aspettative e mette in scena un divertente mystery ricco di gag e colpi di scena. Ma non solo: l’edizione sarà davvero speciale, i volumi dell’avvincente detective story

sotto la consueta jacket, avranno una splendida cover a colori!

Il mistero di Ron Kamonohashi 1

di Akira Amano

6 Volumi – Serie in corso

Formato 11,4×18 – Brossurato con Sovraccoperta

Pag. 192, B/N + Colore

Prezzo 6,50 € Bimestrale