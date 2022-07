J-POP Manga, tutte le uscite di agosto 2022

'Dolores' per Edizioni DB e il cofanetto di 'Pokémon La Grande Avventura' per J-POP Manga tra le uscite di agosto 2022.

Durante il mese di agosto, tantissime novità per Edizioni BD & J-POP Manga. Per Edizioni BD, arriva infatti l’attesa graphic novel Dolores sulla lead singer dei The Cranberries di Micol Beltramini e Francesca Ciriegia. Per J-POP Manga arriva l’atteso nuovo cofanetto di Pokémon La Grande Avventura, con la saga di Nero e Bianco. Continua anche la Osamushi Collection con Alabaster 2 e Buddha 5.

Uscite 3 agosto

Il 3 agosto saranno disponibili le dolci e divertenti vicende di Miss Kobayashi’s Dragon Maid 9, il drammatico Caste Heaven 8 e, per gli amanti del soprannaturale, Kemono Jihen 12. Proseguono anche le rom-comedy di Rent a Girlfriend 10 e Love After World Domination 4.

In contemporanea con l’uscita della seconda stagione dell’anime si infittiscono gli intricati misteri di Shadows House col volume 9. Con questo nuovo volume, le bambole viventi della terrificante Villa Shadow cominciano a scoprire le loro origini ma per non farsi rubare l’identità e la vita stessa incorreranno nei sempre più pericolosi segreti della società delle ombre.

Uscite 10 agosto

Il 10 agosto continua la monumentale serie storica di Kingdom col volume 53 e il nuovo titolo del maestro Hanazawa, autore di I am a hero, Under Ninja col numero 4. Si conclude anche l’intrigante dramma di Kasane, con il suo quattordicesimo volume. Proseguono inoltre Alabaster 2, Mission: Yozakura Family 7, So I’m a spider so what? 11 e Sword Art Online Project Alicization 5.

Uscite 24 agosto

Il 24 agosto in attesa della seconda stagione della serie tv, i fan dei survival potranno godersi il volume 4 di Alice in Borderland.

Continua Buddha 5, altro capolavoro della Osamushi Collection e l’attesa opera di Shinichi Ishizuka Blue Giant col volume 2. Prosegue la nuova edizione di I am a hero 4, Komi can’t communicate 21 e l’atteso quinto volume di My dress-up darling – Bisque Doll. Tra i protagonisti che perseguono il loro sogno con impegno e fatica abbiamo quelli di Dance Dance Danseur 5 e Smile down the runway 4, titoli che raccontano i retroscena del mondo della danza e della moda sconosciuti ai più e quanta costanza e ostinatezza serva per poter realizzare i propri sogni.

Uscite 31 agosto

Il 31 agosto per Edizioni BD arriva Dolores di Micol Beltramini e Francesca Ciriegia. L’opera si separa in due parti: Mirtilli rossi raccontato dai Cranberries e Dolores che segue gli ultimi sette anni di vita della cantante. Una drammatica infanzia con conseguenze devastanti viene ripercorsa al funerale del padre di lei e nel corso della fragile esistenza di una delle voci più potenti e strazianti del famoso gruppo rock irlandese. Per J-POP Manga arriva il nuovo e divertente volume: Fatti (ancora più) forza, Nakamura!. Dopo il successo del primo arco narrativo, proseguono le vicende di un manga in bilico tra Boy’s love e commedia.

Torna anche Tokyo Revengers 18 che ci aveva lasciato col fiato sospeso e il nuovo attesissimo box di Pokémon La Grande Avventura, contenente i volumi dal 20 al 23. Ritornano anche I Quattro fratelli Yuzuki 2 e Chocolatier – Cioccolata per un cuore spezzato 4. Per i fan delle light novel continua infine Re:Zero – Starting life in another world col numero 11.

J-Pop Manga, le ristampe di agosto

17 anni 1-4

17 anni BOX VOL. 1-4

Dead Tube 03 e 06

I am a herp – NUOVA EDIZIONE 03

Innocent 7

Innocent Rouge 07 e 08

Hankao kun – i sette misteri dell’Accademia Kamome 01, 08 e 09

Your Name – MANGA 1-3

Your Name – MANGA BOX VOL. 1-3

Lady Oscar Collection – Le rose di Versailles 1

Land of the Lusotrus 06, 07, 10 e 11

SAO – Fairy Dance 1-3

SAO – Fairy Dance BOX VOL. 1-3

Killing Stalking STAG. II – 1, 2 e 4