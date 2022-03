‘Super Mario Mangamania’ in libreria dal 9 marzo: l’evento a Milano

Esce grazie a J-Pop Manga l'opera di Yukio Sawada 'Super Mario Mangamania'. Il 10 marzo l'evento a Milano. Tutte le info.

Il 9 marzo arriva finalmente in libreria, fumetteria e negli store online Super Mario Mangamania, l’opera di Yukio Sawada. Edita da J-POP Manga, l’opera di Yukio Sawada – autore famoso per i suoi lavori totalmente dedicata a Super Mario-kun – è una run che, iniziata nel 1990, prosegue tutt’oggi la sua corsa con più di 50 volumi pubblicati. J-POP Manga ripropone le storie con protagonista l’idraulico italiano più famoso al mondo in Super Mario Mangamania, una raccolta con i migliori episodi del personaggio del videogame.

LEGGI ANCHE: ‘Da non aprire mai’, il nuovo libro di Ken Niimura sui miti giapponesi

Super Mario Mangamania, la sinossi

Una raccolta con le migliori avventure ispirate ai videogame! Le folli peripezie e l’irresistibile comicità di Super Mario rivivono in una serie di storie che ripercorrono i capitoli più amati della saga con protagonisti Mario, Luigi e tutti i loro amici e avversari!

Super Mario Mangamania a Milano

J-POP Manga presenterà il volume a Milano in occasione del Super Mario Day, il 10 marzo. L’evento dedicato a Super Mario si terrà presso Feltrinelli Piazza Piemonte in compagnia di Georgia Cocchi Pontalti, (Marketing manager J-POP Manga), Noemi Mortella (Sober) ed Edoardo Esposito (Sespo). E non è finita qui: la presentazione si trasforma subito in sfida. I lettori (presentatori compresi!) si sfideranno a Mario Kart grazie alla Nintendo Switch presente all’evento.

Ore 18 Feltrinelli Piazza Piemonte, 2/4

(Secondo piano, presso gli spazi Feltrinelli dedicati a Comics & Games)