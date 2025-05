Per Etna Comics, ‘Topolino 3627’ avrà una cover variant d’eccezione dedicata alla Sicilia e a Franco Battiato.

È una cover che ha già colpito l’immaginario degli italiani e non poteva essere altrimenti, considerando che su Topolino 3627 in copertina c’è Franco Battiato. Un numero da collezione, che esce in occasione di Etna Comics 2025, dal 30 maggio al 2 giugno. Topolino 3627 sarà non a caso disponibile in anteprima esclusiva in Fiera e, a partire dalla settimana successiva, in fumetteria e su Panini.it. La speciale variant cover è dedicata alla Sicilia e a uno dei grandi ambasciatori della sua cultura, con protagonista Pippo all’ombra dell’Etna. Un pezzo da collezione assolutamente imperdibile, firmato da Alessandro Pastrovicchio, già autore della variant dell’undicesima edizione di Etna Comics (Topolino 3523).

«Partecipare a Etna Comics mi porta sempre fortuna, sono stato molto felice di realizzare questa variant cover! – racconta Pastrovicchio – La locandina di questa 134 edizione è un omaggio a un grande artista siciliano e per questa copertina siamo voluti andare in scia a questo ricordo, riprendendo atmosfere e immagini ispirate al maestro Franco Battiato, il tutto enfatizzato dall’uso del bianco e nero. Anche dal punto di vista materico abbiamo giocato sui contrasti e sui chiaroscuri richiamando i paesaggi della Sicilia: la ruvidità del nero per la pietra lavica e la lucidità del bianco per i riflessi del sole! Nel disegno ho anche potuto lasciare qualche linea più aperta e tratteggiata, per rendere l’idea di una foto sovraesposta».

L’autore sarà presente in fiera per incontrare i lettori e per i firmacopie al Padiglione Panini Comics (tutti i dettagli sui canali social ufficiali di Panini).

Topolino 3627: non solo Franco Battiato

Alessandro Pastrovicchio, protagonista indiscusso di questa edizione di Etna Comics, oltre alla variant cover firma anche la storia di apertura di Topolino 3627, Topolino e l’effetto Omega, attesissimo sequel di Topolino e il fattore Gamma. Mesoni, fotoni, nanowatt ma anche buchi neri, materia, antimateria: in questa nuova adrenalinica avventura – la prima interamente scritta e disegnata da Alessandro Pastrovicchio – il fumetto incontra nuovamente la scienza.

Un autentico cocktail di generi ed emozioni che spaziano dalla fantascienza al mistero, e che si spinge oltre le più ardite leggi della fisica. Alla storia sono dedicati anche la cover regular, firmata da Giuseppe Facciotto, e il volume Topolino e il fattore Gamma. «Sono particolarmente emozionato perché la prima puntata di Topolino e il fattore Gamma è stata presentata proprio a Etna Comics due anni fa, e ora viene pubblicato il primo episodio del seguito», commenta Pastrovicchio.