'Berserker Scatenato', il fantasy urbano di Jeff Lemire e Mike Deodato Jr.

Arriva in libreria dal 17 marzo il fantasy urbano 'Berserker Scatenato' di Jeff Lemire e Mike Deodato Jr., edito da BAO Publishing.

Arriverà in libreria e fumetteria dal 17 marzo 2022, edito da BAO Publishing, Berserker Scatenato di Jeff Lemire (testi) e Mike Deodato Jr. (disegni).

«Sono il re bastardo. Sono il berserker. So solo combattere. Sono nato per farlo e morirò così. Ma per cosa combatto?».

Il poliedrico sceneggiatore canadese Jeff Lemire e il disegnatore brasiliano Mike Deodato Jr. si sono conosciuti lavorando per una serie Marvel. Da anni volevano raccontare una storia di amicizia, ma anche di sword and sorcery omaggiando Conan il Barbaro di Robert E. Howard, soprattutto nella versione a fumetti di Barry Windsor-Smith.

Il risultato è diventato Berserker Scatenato, una miniserie in quattro albi, raccolti in questo volume cartonato, che racconta di un re assetato di vendetta che si ritrova – naufrago dimensionale – nel nostro mondo moderno con un malvagio mago alle calcagna. Una storia imperdibile con la consueta perizia di Lemire nel dare voce alle emozioni.

Cosa succederebbe se Conan il barbaro venisse trasportato in una metropoli dei giorni nostri? Con questa originale premessa, Jeff Lemire e Mike Deodato Jr. realizzano un fantasy urbano dove la violenza più primitiva si confronta con quella più subdola – ma non meno spietata – con cui dobbiamo fare i conti tutti i giorni nella nostra società.

Berserker Scatenato, Jeff Lemire e Mike Deodato Jr.

Jeff Lemire (1976) è uno sceneggiatore e fumettista canadese. Tra i suoi lavori più personali, Essex County (2000) è quello che lo ha reso noto al grande pubblico e che gli è valso numerosi premi. In Canada, l’opera è stata dichiarata uno dei cinque romanzi più importanti del decennio. Nel 2009, per l’etichetta Vertigo della DC, crea la serie Sweet Tooth. Il graphic novel Il saldatore subacqueo, di cui è autore completo, arriva nel 2012. Nel 2015, per la Image Comics, dà vita alla serie Descender, epopea fantascientifica in coppia con l’artista Dustin Nguyen e pubblicata in Italia da BAO Publishing.

Oltre Descender, BAO Publishing porta in Italia Plutona (2016), disegnato da Emi Lenox, e Black Hammer (2017), creata in coppia con il disegnatore Dean Ormston. Di questa serie, che nel 2018 è valsa a Lemire il premio Gran Guinigi come Miglior Sceneggiatore al Lucca Comics & Games, sono stati realizzati diversi spin-off tra cui Sherlock Frankenstein e la Legione del male (su disegni di David Rubín), Quantum Age (su disegni di Wilfredo Torres), Black Hammer ’45 (scritta insieme a Ray Fawkes e disegnata da Matt Kindt) e Dottor Andromeda e il regno dei domani perduti (con i disegni di Max Fiumara).

Sempre per la Casa editrice milanese, ha pubblicato A.D. – After Death, di cui ha realizzato i disegni su testi di Scott Snyder, e Niente da perdere, opera di cui è autore completo. Nel 2018 scrive la serie Royal City, di cui è autore completo, e nel 2019 la serie noir sovrannaturale Gideon Falls, realizzata dal disegnatore italiano Andrea Sorrentino. Nel 2020, ancora una volta in coppia con Dustin Nguyen, dà vita alla serie Ascender, seguito fantasy dell’acclamata epopea fantascientifica Descender. L’anno successivo, realizza un nuovo graphic novel come autore completo dal titolo L’acchiapparane. A giugno 2021, la serie Sweet Tooth diventa una serie televisiva targata Netflix.

Mike Deodato Jr. è un disegnatore brasiliano il cui nome è legato ad alcune tra le testate e i personaggi più iconici del panorama contemporaneo dei comics. Ha collaborato con alcune tra le case editrici più importanti, mettendo la propria arte al servizio di serie quali Star Wars e Xena per Dark Horse, Batgirl, Batman e Wonder Woman per la DC Comics, Spider-Man, Capitan America, gli Avengers, Hulk, X-Men e tante altre per la Marvel. Per quest’ultima, in coppia con Jeff Lemire, è autore della serie di grande successo su Thanos. Sempre insieme allo sceneggiatore canadese è disegnatore e co-creatore di Berserker scatenato, miniserie targata Dark Horse e portata in Italia da BAO Publishing.