‘Hawkeye’, tutti i fumetti per conoscere meglio Occhio di Falco e Kate Bishop

Quali sono i fumetti che raccontano la storia della serie Disney+ 'Hawkeye'? Tutti i volumi editi da Panini Comics.

Il 24 novembre è finalmente arrivata su Disney+ la serie Hawkeye, ma quali sono i fumetti che meglio ne raccontano la storia? Panini Comics ha pensato bene di soddisfare i fan più famelici con alcuni volumi fondamentali. Si tratta di fumetti utili a scoprire la storia dell’arciere Occhio di Falco e della sua partner, Kate Bishop, interpretata nella serie da Hailee Steinfeld.

LEGGI ANCHE: ‘Hawkeye’, Hailee Steinfeld e Kate Bishop: «Jeremy Renner è il mio mentore»

Hawkeye e i fumetti: Occhio di Falco – Vita Normale

Iniziamo da Occhio di Falco – Vita Normale, uscito a giugno 2021. Si tratta di 560 pagine disegnate da Matt Fraction e David Aja (oltre a una serie di artisti incredibili) e contiene Hawkeye (2012) #1/22, Hawkeye Annual (2013) #1 e Young Avengers Presents (2008) #6. La pluripremiata serie Occhio di Falco – Vita Normale narra la quotidianità dell’arciere quando non combatte a fianco dei colleghi eroi. Un corposo volume unico che raccoglie tutte le storie della serie.

Clint Barton, professionista affermato. Kate Bishop, esordiente di talento. Due Occhio di Falco che si scambiano frecce e fanno squadra. Ma non come si potrebbe immaginare. Sono solo due compagni di arco. Clint ha già abbastanza da fare con un’ex ragazza, un’ex moglie, un’attuale amica e una rossa con l’auto dei suoi sogni. Più il palazzo che ha appena comprato, l’esercito di gangster che lo rivuole e un cane con il fiuto per gli omicidi e una fissa per la pizza. Senza dimenticare Madame Masque, un clown assassino e lo sfaticato fratello di Clint, Barney. E tutto questo solo per quanto riguarda il tempo che non trascorre con gli Avengers…

Prezzo: € 59,00

Pagine: 560

Rilegatura: Cartonato con sovracover

Formato: cm 18,3×27,7

Interni: A colori

Distribuzione: Fumetteria, online

Occhio di Falco: Occhi di Falco

Uscirà invece il 9 dicembre Occhio di Falco: Occhi di Falco, disegnato da Ramón K. Pérez e Jeff Lemire. Il volume conterrà All-New Hawkeye (2015) #1/5, All-New Hawkeye (2016) #1/6.

Ci sono due Occhio di Falco in città e trovare un equilibrio tra diverse generazioni può essere impegnativo. Presente e passato entrano in collisione quando Kate Bishop e Clint Barton devono affrontare una sfida che metterà in discussione tutto ciò che sanno del proprio ruolo di eroi arcieri. Jeff Lemire e Ramón Pérez raccolgono il testimone da Matt Fraction e David Aja e proseguono una narrazione innovativa e appassionante delle avventure di Occhio di Falco. E Occhio di Falco.

Uscita: 9 dicembre

Prezzo: € 29,00

Pagine: 256

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 18.3×27.7

Interni: A colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

Marvel-Verse: Clint Barton & Kate Bishop – Occhio di Falco

Marvel-Verse: Clint Barton & Kate Bishop – Occhio di Falco è il punto di partenza ideale per fare la conoscenza dei due eroi. In un volumetto di agile formato, una selezione delle migliori storie e tante risposte a tutte le domande, tra cui la principale: come mai ci sono ben due Occhio di Falco? Gli autori sono vari e il volume contiene Hawkeye (2012) #1/2, Hawkeye (2012) Annual #1, Generations: Hawkeye & Hawkeye (2017) #1, Marvel Adventures Super- Heroes (2010) #17.

Prezzo: € 9,90

Pagine: 120

Rilegatura: Brossurato

Formato: cm 15×23

Interni: A colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

Fumetti, non solo Hawkeye. Occhio di Falco: Kate Bishop e Occhio di Falco: Si Mira a Ovest

E se anche voi vi sarete ormai affezionati a Kate Bishop, nel formato Marvel Young Adult le sue avventure proseguono in solitaria con la prima serie dedicata alla nuova Occhio di Falco. In Occhio di Falco: Kate Bishop e Occhio di Falco: Si mira a Ovest, Kate Bishop è decisa a tenere in piedi la sua agenzia investigativa e niente e nessuno potrà fermarla. Cavarsela da sola non sarebbe un problema, se non fosse per i clienti che continuano a chiederle dove sia il vero Occhio di Falco. Energica, agguerrita e con un senso dell’umorismo tutto suo, quando Kate si mette in testa qualcosa, centra sempre il bersaglio!

Prezzo: € 9,90

Pagine: 272 e 224

Rilegatura: Brossurato

Formato: cm 15×23

Interni: A colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online

© 2021 Marvel

Edizione italiana Panini Comics