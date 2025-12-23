In libreria il volume che accompagna la mostra alla Triennale Milano: oltre mille fotografie raccontano trent’anni di vita e visione di uno dei grandi maestri del design.

È disponibile in libreria Ettore Sottsass. Mise en scène, il volume pubblicato da Dario Cimorelli Editore che accompagna l’omonima mostra in corso alla Triennale Milano fino al 15 febbraio 2026. Il libro, curato da Barbara Radice, Micaela Sessa e Studio Sottsass, restituisce un racconto visivo intimo e stratificato di uno dei protagonisti assoluti del design e dell’architettura del Novecento.

Il volume raccoglie oltre mille fotografie in bianco e nero e a colori, scattate tra il 1976 e il 2007, che attraversano trent’anni di vita condivisa tra Barbara Radice ed Ettore Sottsass, dall’inizio del loro sodalizio umano e professionale fino alla scomparsa del designer. Le immagini raccontano una quotidianità senza confini netti tra pubblico e privato, lavoro e vita personale, viaggi, incontri e momenti domestici.

Ne emerge un paesaggio umano in cui la vita stessa diventa progetto, racconto continuo, messa in scena. Come ricorda Barbara Radice in uno dei testi, interrogato sul senso di questo incessante registrare, Sottsass rispose: «Vorrei che qualche cosa restasse attaccata da qualche parte… anche solo una traccia, un luccichio… di quella polvere d’oro che è la vita».

Il libro intreccia immagini e relazioni, restituendo una costellazione di incontri che attraversano fotografia, design, arte e musica, e rafforza l’idea di una vita vissuta come mise en scène, secondo la visione di Sottsass: aperta, improvvisata, intensamente bella.