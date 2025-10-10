Martina Filippella (in arte Diari di Brodo) porta in libreria un diario illustrato che racconta insicurezza e resilienza.

Si intitola Troppo timida (BeccoGiallo) il nuovo lavoro di Martina Filippella, in arte Diari di Brodo, disponibile in libreria dal 10 ottobre. Con oltre 400.000 follower sui social, l’artista rappresentata da Yoonik – prima agenzia italiana di management per illustratori – raccoglie pensieri e fumetti che elevano la timidezza a forza gentile.

Dopo Era una bella giornata finché non è iniziata e Piumonia, questo diario a fumetti celebra chi naviga il mondo con passi esitanti, trasformando insicurezze in epifanie quotidiane. Un flusso di pagine da sfogliare sul comodino o in viaggio, per chi si è sentito “troppo” o “troppo poco”. Un invito a vedere la discrezione come lente di empatia in un’epoca di esposizioni forzate.

Filippella, con tratti minimali e poetici, cattura un mosaico di momenti rubati fatti di piccole sfumature, rendendole universali. Un albo che non offre soluzioni, ma abbracci: storie che normalizzano il batticuore, trasformandolo in alleato per osservare il mondo con profondità. Un lavoro in continuità coi precedenti volumi che hanno trovato il gradimento dei lettori per la capacità di ritrarre emozioni nascoste.

Filippella fa parte di Yoonik, nata nel 2021 per rivoluzionare la comunicazione visiva nel marketing e pubblicità. Con un roster di oltre 50 illustratori italiani e internazionali, l’agenzia crea progetti su misura che superano le tendenze, ponendo al centro espressione personale e community.

Cover da Ufficio Stampa