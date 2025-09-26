‘Le librerie più belle del mondo’ è il titolo di Burno Edizioni che accompagna in un viaggio illustrato tra architettura, cultura e magia delle librerie più iconiche del pianeta.

È disponibile in libreria e online Le librerie più belle del mondo, guida illustrata curata da Sebastiano Barcaroli e animata dalle tavole evocative di Giordano Poloni. Il piacevolissimo volume cartonato pubblicata da Burno offre, infatti, un itinerario curioso e appassionato nei luoghi in cui la cultura diventa architettura, memoria, rito collettivo. Perché ciascuna delle librerie selezionata in queste pagine è raccontata nella sua anima.

Le librerie più belle del mondo, edizioni Burno

Si svelano la storia delle sue origini, i dettagli architettonici distintivi, il rapporto intimo con la città che la ospita, le curiosità che la rendono magica. Ecco, allora la Libreria Lello e Irmão di Porto, monumento vivente della lettura conosciuto per i suoi interni sontuosi e le scale scenografiche che hanno ispirato persino l’immaginario di Harry Potter. Oppure, la storica Shakespeare and Company di Parigi dove amavano entrare Heminguway e Joyce.

E ancora, la Cat Bookstore di Tokyo, dove a farla da padrone sono i libri dedicati ai gatti. Un viaggio inedito che distingue tra librerie storiche e moderne e rivolge ad amanti del viaggio ma non solo. Perfetto, infatti, da sfogliare comodamente seduti sul divano di casa tra memoria e bellezza in luoghi vivi.

Le librerie più belle del mondo fa parte della collana di Saggistica di Burno e si fa apprezzare per le sue illustrazioni deliziosamente colorate e soft. Da leggere in attesa, chissà, di varcare la soglia di uno di quegli ambienti magici.

Immagini da Ufficio Stampa