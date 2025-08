Un angolo d’Inghilterra che profuma di letteratura, storia e cinema: Luckington Court, celebre per aver dato volto a Longbourn nella serie BBC del 1995 di Orgoglio e Pregiudizio, è tornata in vendita. E stavolta costa meno di 4 milioni di sterline

Nel cuore del Wiltshire, tra dolci colline e campi verdi, c’è una casa che ha fatto sognare milioni di spettatori: Luckington Court, elegante dimora georgiana che è stata per la BBC la casa natale di Elizabeth Bennet in Pride and Prejudice. Ora la magione, otto camere da letto e sette bagni, oltre a saloni con camini d’epoca, travi a vista e pannellature in legno chiaro, è tornata sul mercato al prezzo di £3.950.000, il più basso registrato da oltre 75 anni.

In occasione del 250° anniversario della nascita di Jane Austen, non c’è modo più suggestivo per celebrare l’autrice se non immaginarsi seduti davanti a uno dei camini di questa tenuta storica, magari proprio dove Mrs Bennet consumava le sue ansie matrimoniali o dove Jane e Lizzie si confidavano al crepuscolo.

Luckington Court, un pezzo di Inghilterra letteraria

Classificata come edificio di Grade II* (categoria riservata agli edifici di interesse architettonico o storico eccezionale), Luckington Court era stata proposta per la prima volta nel 2018 a 9 milioni di sterline. Dopo una serie di ribassi – 6 milioni nel 2022 – la storica dimora torna ora sul mercato con Knight Frank.

L’architettura della casa miscela elementi Tudor e georgiani: sul fronte un portico con colonne in stile Queen Anne, sul retro i dettagli rustici delle dimore inglesi del XVI secolo. L’ingresso, dominato da una porta intagliata che si dice sia opera del celebre Grinling Gibbons, introduce a un mondo dove il tempo sembra essersi veramente fermato. La casa principale si estende su tre piani e comprende otto camere da letto e sette bagni: l’estetica è quella tipica della country house inglese, sobria e luminosa.

Accanto all’edificio principale si trovano anche una seconda abitazione indipendente, una sala giochi, quattro cottage con giardini privati (ideali per affitti brevi o ospitalità), una scuderia, un’ex scuola di equitazione e un fienile convertibile.

Nel giardino di Luckington Court: pergolati, cedri secolari e un campo da croquet

All’esterno, Luckington Court regala scorci da romanzo. Un viale ghiaioso attraversa 156 acri di campagna inglese incontaminata, tra prati fioriti, boschi antichi e paddock. In giardino si trova persino un cedro del Libano secolare, tra i più grandi del Regno Unito.

Il paesaggio è impreziosito da un pergolato coperto di glicine, un campo da croquet, un campo da tennis e un portico in stile romano che accompagna alla tenuta come fosse l’anticamera di un tempio rurale.

Probabilmente nessuno avvisterà un giovane Colin Firth emergere dalle acque per dichiarare il suo amore, ma è altrettanto vero che vivere in questo luogo significa abitare un frammento dell’immaginario collettivo. Che siate fan di Jane Austen, collezionisti di immobili unici o sognatori con spirito imprenditoriale (e avete un busget sufficiente) Luckington Court è una delle rarissime opportunità di possedere una casa che è stata, letteralmente, un set, un romanzo e una leggenda.