Per celebrare l’arrivo dell’estate, Louis Vuitton pubblica le nuove guide di viaggio tra le perle del Mediterraneo con illustrazioni uniche di Charline Collette e altri talenti.

Louis Vuitton dà il benvenuto alla stagione estiva 2025 con le nuove edizioni delle City Guide dedicate a Capri, Ibiza, Mykonos e Saint-Tropez, progetto che dal 1998 vede la Maison compagna ideale per i viaggiatori più esigenti. Queste guide, pratiche ma ricche di colore e creatività, invitano a esplorare le destinazioni più affascinanti del Mediterraneo attraverso una lente unica.

Sfogliando le pagine, infatti, si trovano narrazioni personali e un forte accento artistico grazie alle illustrazioni di Charline Collette, Charlotte Malas, Muhammad Fatchurofi e Virginie Morgand. Disponibili in versione cartacea e digitale, le guide si rivolgono a ogni tipo di viaggiatore, offrendo un’esperienza visiva e culturale che celebra l’arte del viaggio con un tocco distintivo.

Proprio le City Guide 2025 spiccano per le illustrazioni create da quattro talenti internazionali, che trasformano le pagine in piccoli dipinti. Charline Collette cattura l’essenza di Capri con linee fluide e colori vivaci, evocando i suoi panorami mozzafiato. Charlotte Malas porta a Ibiza un’estetica sognante, con texture che riflettono la vitalità dell’isola. Muhammad Fatchurofi infonde a Mykonos un tocco moderno e geometrico, evidenziandone il contrasto tra tradizione e contemporaneità. Mentre Virginie Morgand dipinge Saint-Tropez con dettagli raffinati, rivelandone tesori nascosti.

LVCGR202, CAPRI / Illustrazione da Ufficio Stampa LVCGR2025, IBIZA / Illustrazione da Ufficio Stampa

Queste opere non sono mere decorazioni, ma narrazioni visive che guidano il lettore attraverso monumenti iconici, vicoli segreti e esperienze uniche, trasformando ogni guida in un’opera d’arte da sfogliare. La collaborazione con questi artisti sottolinea l’impegno di Louis Vuitton nel fondere moda, viaggio e creatività, rendendo ogni illustrazione un ponte tra cultura locale e immaginario globale.

L’arte del viaggio attraverso voci uniche per ogni destinazione

Le City Guide sono arricchite dalle prospettive di scrittori indipendenti e ospiti d’eccezione, che aggiungono un tocco personale alle descrizioni. A Capri, l’appassionato d’arte e natura Vincenzo Sorrentino svela i suoi luoghi del cuore, mentre Pierre Roinson, direttore di Voiles de Saint-Tropez, guida tra le strade della città con un occhio esperto. Jade Jagger, designer, e Marissa Taboulchanas, artista e ceramista, condividono invece consigli esclusivi su Ibiza e Mykonos, offrendo itinerari che spaziano da boutique di design a mercati locali. Ogni voce si intreccia con le illustrazioni, creando un dialogo tra testo e immagine che trasforma le guide da strumenti pratici in racconti intimi delle quattro destinazioni.

Pensate per turisti, viaggiatori d’affari e residenti, le City Guide 2025 offrono una selezione curata di esperienze. Piccoli hotel caratteristici, ristoranti gourmet e bistrot di quartiere, fino ai mercati più vivaci, negozi di specialità locali, antiquari, musei e luoghi segreti. Dalle spiagge di Mykonos ai vicoli di Saint-Tropez, ogni suggerimento è accompagnato dalle illustrazioni che ne amplificano l’atmosfera.

LVCGR2025, SAINT-TROPEZ / Illustrazione da Ufficio Stampa LVCGR2025, MYKONOS / Illustrazione da Ufficio Stampa

Per un’esperienza ancora più dinamica, è disponibile un’app per iPhone e iPad che propone le versioni digitali, aggiornate regolarmente con nuovi indirizzi, contenuti esclusivi come passeggiate urbane, un’agenda culturale e album fotografici. Un approccio digitale che amplia l’esperienza, permettendo ai viaggiatori di portare con sé un’estensione interattiva delle guide cartacee.

Disponibili nei negozi Louis Vuitton e online, queste edizioni estive sono un invito a esplorare il Mediterraneo con occhi nuovi, dove l’arte diventa la chiave per scoprire il mondo.

Immagini da Ufficio Stampa