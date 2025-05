‘Chi è chi’ è un gioco nato dalla collaborazione tra D Editore e lo studio We Are Müesli, con lo scrittore Stefano Tevini.

È in arrivo un gioco da tavolo sui generis, grazie a D Editore e alla mente di We Are Müesli: Chi è chi è un progetto ibrido e polimaterico, che mescola riflessione politica, esercizio narrativo e provocazione editoriale. Il gioco permette di esplorare un universo narrativo stimolantissimo. Per questo motivo, è stato ingaggiato lo scrittore Stefano Tevini per ideare una raccolta di racconti inediti per farci entrare ancora di più nell’universo di gioco. Il tutto è infatti ambientato nel Mondo dello Schloss, un universo distopico, sorvegliato, stratificato, che rappresenta il primo tassello narrativo di una nuova proprietà intellettuale su cui la casa editrice tornerà nei prossimi mesi.

Il nucleo dell’esperienza si fonda su un meccanismo di profilazione psicologica che giocatrici e giocatori saranno chiamati a compilare nel corso delle prove. Ma il fine non è la vittoria: il gioco non ha vincitori né punteggi. È un gioco che classifica, archivia, legge e restituisce un’identità secondo logiche impersonali e arbitrarie. Chi giocherà si ritroverà così immersa o immerso in una macchina narrativa capace di interrogare e osservare.

Per raggiungere questo risultato, Chi è chi è pensato come un’esperienza multimediale: nato come rielaborazione dell’escape room WER IST WER, sempre progettata da We Are Müesli, il gioco è infatti dotato anche di un’articolata applicazione online, in cui video, audio e contenuti di varia natura arricchiscono e approfondiscono la dimensione ludica e narrativa del gioco.

Come si gioca a Chi è chi

Chi è chi è un gioco narrativo atipico, a metà strada tra quiz psicologico, dispositivo performativo e oggetto editoriale. Non presenta regole esplicite, ma invita il lettore-giocatore a entrare attivamente in un sistema di interrogazione, valutazione e classificazione. Il gioco si struttura come una sequenza di interrogatori di natura investigativa, che svelano piano piano i vari dettagli dell’universo di gioco. A queste componenti ludiche si affianca un apparato narrativo di racconti firmati da Stefano Tevini, che arricchiscono l’immaginario e suggeriscono un possibile ambiente espanso: il Mondo dello Schloss.

Un incrocio tra editoria sperimentale, critica sociale e gioco psicologico, tracciando i primi contorni di una nuova IP narrativa sviluppata in collaborazione tra We Are Müesli e D Editore.

La sinossi

TI STANNO OSSERVANDO. IL TUO DOSSIER È GIÀ SUL LORO TAVOLO. Fai parte dello Stato. Qui tutto è regolato, controllato, classificato. Ogni tua scelta ha conseguenze. Sei conforme o non-conforme? Sei un ingranaggio del sistema o una scheggia impazzita? Ogni domanda è una trappola. Ogni risposta un rischio. Chi è Chi è un libro-game distopico che metterà alla prova la tua capacità di sopravvivere in un sistema ossessionato dal controllo.

Immergiti in una realtà opprimente e gioca le tue carte: indaga, rispondi, scopri chi è non-conforme. Una parola sbagliata e sei fuori. O peggio. E non è finita qui. Incluso nel pacchetto, troverai i documenti desecretati dello Schloss, una raccolta di racconti, redatti da Stefano Tevini, che scava ancora più a fondo nelle ombre del regime. Dossier riservati, confessioni forzate, storie che il sistema ha tentato di cancellare. Questo non è solo un gioco. È l’inizio di una nuova proprietà intellettuale che si svilupperà negli anni.

Abbiamo in cantiere progetti ambiziosi, nuove espansioni, scenari inediti, storie ancora più oscure che daranno forma a un mondo in continua evoluzione. Sei pronta o pronto a farne parte?