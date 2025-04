Scripta Maneant editore pubblica il volume dedicato alla Basilica di Santa Maria Maggiore, tempio amato da Papa Francesco.

Negli ultimi giorni, la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore è diventata il centro del mondo, complice la scelta di Papa Francesco di essere sepolto in questo luogo ecclesiastico e non a San Pietro. In tempi non sospetti, Scripta Maneant Edizioni – nelle persone del proprio Editore Giorgio Armaroli e del Direttore editoriale Federico Ferrari – convenne con il Cardinale Rolandas Makrickas (Arciprete Coadiutore della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore) che la Basilica di Santa Maria Maggiore, luogo tra i più emozionanti al mondo per bellezze storico-artistiche e valenza spirituale, necessitasse di un volume interamente realizzato con immagini fotografiche scattate in gigapixel.

In questo modo, il fruitore sarebbe stato a contatto ravvicinato con i luoghi più emozionanti del tempio. Dai mosaici dell’Arco trionfale al Presepe di Arnolfo di Cambio, dalla bellezza della Cappella di Sisto V alla Cappella Paolina. Qui – tra le decine di opere e capolavori – si ammirano il tabernacolo-reliquiario e l’icona della Salus Popoli Romani con il dettaglio dell’altare con la rosa d’oro, regalata da Papa Francesco l’8 dicembre 2023.

La Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e il volume di Scripta Maneant: mai fotografata così

L’impianto fotografico del volume, disponibile ora, è supportato da autorevoli interventi testuali. La firma è di autori scelti dal Capitolo di Santa Maria Maggiore e comprende altresì il ricco corpus delle opere conservate nel Polo Museale Liberiano.

Roma Santa Maria Maggiore Abside e Arco Trionfale

Il volume di Scripta Maneant mostra, in devozione alla Vergine, profonda gratitudine per il patrimonio umano e spirituale ricevuto dal Pontefice. Questa pubblicazione rivela innumerevoli tesori di grande significato storico-artistico e di penetrante valenza spirituale. Diviene dunque, alla luce della perdita recente, anche un atto di amore e riconoscenza verso il Santo Padre per quanto ricevuto.

Qui i dettagli del volume.

Foto preview Matteo Rodella