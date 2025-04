Arriva in libreria il 24 aprile il volume di Skira che esplora la vita e l’opera del maestro italiano dell’arte contemporanea.

In libreria dal 24 aprile, Remo Salvadori è il nuovo titolo di Skira che dedica un’ampia monografia – sono oltre 600 pagine – a uno dei grandi protagonisti dell’arte contemporanea italiana. Curato da Antonella Soldaini e realizzato da Studio Celant, il volume ripercorre la carriera di Salvadori (Cerreto Guidi, 1947) dalla nascita al 2024. Offrendo così un’analisi approfondita della sua ricerca artistica. Con 600 immagini, molte inedite, saggi critici e una cronologia dettagliata, è la prima opera completa che esplora l’universo alchemico dell’artista.

Dagli anni Settanta, Salvadori ha ridefinito l’arte attraverso un approccio alchemico, lavorando con elementi inediti. La monografia in uscita si apre con quattro saggi critici di Antonella Soldaini, Davide Bondì, Sharon Hecker e Filippo Bosco. In essi, l’opera di Salvadori viene analizzata da prospettive diverse, approfondendo il suo dialogo con la materia e la consapevolezza umana. La sezione centrale, una cronologia curata da Laura Conconi e Maria Corti, ripercorre la vita e la carriera dell’artista.

Cover da Ufficio Stampa

L’arte alchemica di Remo Salvadori

Dalle prime sperimentazioni con l’argilla nell’infanzia all’interesse per il cinema con film in Super 8. Fino alle esposizioni in musei e gallerie prestigiose in Italia ed Europa. Una narrazione dettagliata che evidenzia la crescita di Salvadori, la cui arte si basa su “mutazioni alchemiche e flussi di conoscenza”. E invita l’osservatore a una nuova percezione di sé e del mondo.

Ma la ricerca di Salvadori si distingue nello specifico per la sua capacità di trasformare materiali semplici in esperienze profonde. Infatti acqua, colore e metalli diventano strumenti per esplorare il mutamento e la connessione tra l’individuo e l’universo. Così le sue opere, spesso interattive, non sono statiche ma si evolvono, offrendo spunti di riflessione sulla natura dell’esistenza. La monografia cattura questa essenza attraverso immagini di installazioni, mostre personali e collettive, e momenti significativi della sua carriera, rendendo accessibile la complessità della sua poetica.

Studio Celant, fondato nel 2020, continua l’eredità di Germano Celant con progetti editoriali ed espositivi di alto livello, come Anselm Kiefer. Paesaggi Celesti (2022) e la mostra New York 1962-1964 al Jewish Museum. Antonella Soldaini, con esperienza al Museo Pecci e alla Fondazione Prada, porta la sua competenza curatoriale, consolidata in progetti come le recenti mostre di Giulio Paolini e Mario Nigro. La loro collaborazione garantisce un volume rigoroso e innovativo, destinato a diventare un punto di riferimento per studiosi e appassionati.

“Remo Salvadori”, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato, 1997 Stanza nel momento, 1974 (1992), dettaglio, in “documenta IX”, Museum Fridericianum, Kassel, 1992.

Photo © Attilio Maranzano

Remo Salvadori

A cura di Antonella Soldaini

Edizioni Skira

Dal 24 aprile 2025

Immagini da Ufficio Stampa