‘Cartoline da Limón’, il viaggio sentimentale in Costa Rica di Edo Brenes

Arriva in libreria il 9 settembre 'Caroline da Limón', il viaggio in Costa Rica dell'autore Edo Brenes alla ricerca delle proprie origini.

Il 9 settembre esce per BAO Publishing Cartoline da Limón di Edo Brenes. Un romanzo di formazione che racconta la storia di Ramiro (alter ego di Edo Brenes stesso). Tra le tante foto di famiglia lasciate dalla madre, si innesca in Ramiro la voglia di ritrovare le proprie origini familiari nel distretto di Limón.

Ramiro saluta così la bruma britannica e la fidanzata Yoss per scoprire la propria storia familiare in Costa Rica. Attraverso album fotografici e interviste alle generazioni precedenti cerca di svelare gli affascinanti racconti dietro immagini sbiadite, tra superstizioni e rivelazioni che gli cambieranno per sempre la vita. Ambientato in una delle più belle nazioni del Sud America, il graphic novel di Edo Brenes intreccia le commoventi e autentiche storie di tre generazioni della stessa famiglia.

Ben presto Ramiro si rende infatti conto che il cuore pulsante della sua storia genealogica ruota intorno al contrastato rapporto tra suo nonno Virgilio e il fratello Octavio. Tanto legati quanto diversi. Con in testa il progetto per un libro, ricostruendo la storia della sua famiglia attraverso i racconti dei parenti, il viaggio in Costa Rica lo riporta alle radici da cui proviene, scoprendo quasi per caso il più nascosto, doloroso e importante segreto della sua famiglia.

Edo Brenes è, di fatto, un artista del Costa Rica. A parte disegnare e scrivere storie, ama ascoltare il bolero, saltare nei fiumi da cascate non troppo alte e vagare per la Foresta Pluviale Caraibica in cerca di pietre sacre. Durante la lavorazione di questo libro ha vissuto in una isolata spiaggia tropicale in Costa Rica con sua moglie (illustratrice di libri per bambini) Yoss Sánchez, e i loro due fantasmi senza testa.