Cardi B sulla collaborazione (sfumata) coi BTS: «Mia figlia li ama»

Intervistata da Variety, Cardi B ha parlato a lungo dei BTS rivelando anche una possibile collaborazione poi sfumata. Interrogata su una collaborazione futura, Cardi B ha risposto «Forse».

Cardi B ha poi rivelato che Kulture, sua figlia, è in realtà una grande fan dei BTS.

Cardi B ha poi commentato la sua esperienza agli AMAs in veste di conduttrice.

«Sono la conduttrice, ma mi sento come i performers. – commenta – È la loro serata, capisci cosa intendo? Quando ti esibisci, è la tua serata. Sarò semplicemente me stessa. E questo è quanto. Leggerò alcune cose sul gobbo, ma per il resto improvviserò perché non mi va di parlare come un robot. Voglio solo essere me stessa».