Monsta X, esce il singolo in inglese ‘One Day’: il testo della canzone

La band K-pop che ha fatto impazzire il mercato americano pubblica in tutto il mondo ‘One Day’: ecco il testo e l’audio della canzone.

È uscito One Day (Intertwine / BMG / Starship Entertainment,), il nuovo singolo della band K-pop Monsta X che per prima ha pubblicato un album interamente in inglese. Il brano racconta il senso di perdita che si avverte quando ci si sente cristallizzati in un momento. Così il cantante Kihyun racconta in merito alla traccia: “per far uscire questa canzone, abbiamo avuto molto supporto e aiuto da tanti. Vorrei ringraziare tutti”.

E aggiunge: “A causa della pandemia non abbiamo potuto vedere i nostri MONBEBE internazionali, tuttavia sono sempre stati per noi luce ed energia. Un ringraziamento speciale ai nostri MONBEBE, grazie ai quali siamo riusciti ad arrivare fin qui. Per favore, mandate tanto amore a One Day e attendete con ansia le nostre nuove canzoni che usciranno nel futuro prossimo!”

Gli fa eco il rapper Joohney rivolgendosi anche lui ai fan: “Cari MONBEBE, stiamo finalmente uscendo con un nuovo singolo in inglese dopo il nostro primo album in inglese ‘All ABout Luv’. Sono davvero felice e completamente pronto a mostrare il fascino che possediamo. Stiamo sempre insieme, amandoci l’un l’altro e diamo a One Day tanto amore!”

Lo scorso anno, i Monsta X si sono mobilitati a sostegno del movimento Black Lives Matter, in occasione della performance per i TIME100 Talks. “Come ambassador delle Nazioni Unite per il progetto sustainable goal 16, ci battiamo per la pace e la giustizia”, ha affermato il rapper I.M.. Che conclude: “In quanto tali, abbiamo sostenuto Black Lives Matter e crediamo che sia tempo di riconoscere il problema e risolverlo”.

Monsta X: il testo di ‘One Day’

Holding my breath and then I count to ten

Onto the next, that’s what my mother said

All of my friends, they never liked you

But they never knew you like I do



They say hindsight’s 20/20

Maybe I’ll, maybe I’ll see you one day

One day, one day, I will

Yeah, I wish I could’ve made you love me

Maybe I, maybe I feel it one day

One day, one day, I will

But right now I’m drunk, right now I’m wasted

Spilling out my guts to the ghost in our apartment

Mmm, they say hindsight’s 20/20

Maybe I’ll, maybe I’ll see you one day

One day, one day, I will



Hey yеah, maybe, I will (Mmh, mmh)

Yeah maybe, I will (Mmh, mmh)

Yеah maybe, I will



I tried to forget you, how your body felt

Your head on my chest, the summer in the hills

I wish you the best with somebody new

But they’ll never love you like I do

They say hindsight’s 20/20

Maybe I’ll, maybe I’ll see you one day

One day, one day, I will

Yeah, I wish I could’ve made you love me

Maybe I, maybe I feel it one day

One day, one day, I will

But right now I’m drunk, right now I’m wasted

Spilling out my guts to the ghost in our apartment

Mmm, they say hindsight’s 20/20

Maybe I’ll, maybe I’ll see you one day

One day, one day, I will



Hey yeah, maybe, I will (Mmh, mmh)

Yeah maybe, I will (Mmh, mmh)

Yeah maybe, I will

