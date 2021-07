NCT, Taeil da record su Instagram: il suo è l’account più veloce a raggiungere 1 milione di follower

È record su Instagram per Taeil, membro della boyband coreana NCT. Stando al sito ufficiale del Guinness World Records, quello di Taeil è l’account più veloce di sempre a raggiungere un milione di follower sulla nota piattaforma social.

Mo.on air – questo il nome dell’account su Instagram – ha ottenuto un milione di follower in appena un’ora e 45 minuti. Attualmente, i follower sfiorano la cifra dei due milioni, mentre Taeil segue solo sette profili, tutti di altri membri del gruppo NCT.

«Grazie a tutti i fan! – ha dichiarato Taeil al sito dei Guinness World Records – Sono stato molto sorpreso quando ho sentito la notizia! Non avrei mai immaginato di poter detenere un primato da Guinness, e sono sinceramente grato per tutto l’amore e il supporto. Non sarei qui senza gli altri membri e senza i nostri NCTzens. Farò del mio meglio per connettermi e comunicare ancora di più attraverso i social. Vi amo tutti!».