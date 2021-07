BTS, la tracklist di ‘Butter (CD Version)’ conferma la collaborazione con Ed Sheeran

'Butter (CD Version)' dei BTS uscirà il 9 luglio e conterrà 'Permission To Dance', scritta da Ed Sheeran. Cosa hanno svelato i BTS.

Dopo le dichiarazioni di Ed Sheeran e l’iniziale riservatezza della Big Hit, è proprio l’agenzia dei BTS a rivelare la tracklist della CD version di Butter. L’uscita è prevista per il 9 luglio e – a mezzo social – la Big Hit ne ha svelato la tracklist. Il CD di Butter conterrà quattro canzoni: Butter e il nuovo singolo Permission to Dance, più le versioni strumentali di entrambe le canzoni.

Come anticipato da Ed Sheeran, in Permission to Dance dei BTS c’è proprio lo zampino del cantautore britannico. Il singolo è prodotto da Steve Mac, Stephen Kirk e Jenna Andrews ed è scritto da Ed Sheeran, Steve Mac, Johnny McDaid e Jenna Andrews.

In una recente diretta (in cui i BTS hanno celebrato con gli ARMY la quinta settimana consecutiva di Butter in vetta alla Billboard Hot 100), i Bangtan Boys hanno rivelato che Permission To Dance, a loro parere, «è più bella di Butter» (parola di RM).

I BTS hanno spiegato di aver lavorato sia a Butter che a Permission To Dance tra febbraio e aprile e hanno spiegato che sarà come una staffetta tra il primo e il secondo singolo. Sempre nella diretta su VLive, RM ha anche rivelato di aver già visto il CD fisico, lasciando intendere che per gli ARMY ci saranno sicuramente (belle) sorprese.