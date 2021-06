È bromance tra Ryan Reynolds e Bang Chan degli Stray Kids

Ryan Reynolds invia il suo autografo a Bang Chan degli Stray Kids, che replica su Twitter. E il web impazzisce per la nuova 'bromance'.

Cosa c’entra Ryan Reynolds con Bang Chan e gli Stray Kids? A quanto pare parecchio. Anzi, l’attore non ha mai fatto mistero di apprezzare la band k-pop sudcoreana, tanto da cinguettare su Twitter lo scorso 23 maggio «due cose». «La prima, ho il tuo autografo proprio qui, Bang Chan. – scrive Reynolds – Te lo mando questa settimana. E poi in quanto fan degli Stray Kids posso avere un autografo?». A corredo del tweet due immagini in cui Ryan Reynolds mostra l’autografo per Bang Chan sopra una bottiglia del gin Aviation.

Per chi non lo sapesse, Ryan Reynolds è lo stakeholder del brand di gin e, proprio nelle ultime ore, Reynolds ha pubblicato un video tutorial in cui spiega come preparare il Vasectomy Cocktail.

Nel frattempo, però, la bottiglia di gin autografata è arrivata a destinazione e a sfoggiarla sull’account Twitter ufficiale degli Stray Kids è proprio Bang Chan.

«Eccolo, grazie del regalo Ryan! – scrive Chan in inglese – Sono in arrivo anche i nostri regali! Speriamo ti piacciano ahah». La risposta di Ryan: «Spero tu abbia mandato l’intera band, giusto?».

La bromance tra Ryan Reynolds e gli Stray Kids era già rimbalzato sul web quando l’attore aveva commentato la performance del gruppo nell’ultimo episodio di Kingdom: Legendary War, ispirata in parte al film Deadpool. Un fan ha poi realizzato e pubblicato su Twitter un mash-up tra la performance degli Stray Kids e la scena originale del film. Al tweet l’attore ha risposto: «Oh, ciao Stray Kids!».