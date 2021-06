Wheein delle MAMAMOO lascia la RBW? Le trattative sarebbero ancora in corso

La RBW ha smentito l'addio di Wheein e ha confermato che le trattative con il membro delle MAMAMOO sono ancora in corso.

Sta rimbalzando sul web la notizia della fine del contratto tra Wheein delle MAMAMOO e la RBW. La notizia è stata data da Sports Kyunghyang, un sito di notizie sudcoreano. Secondo la news, in seguito alla fine del contratto con la RBW Entertainment, Wheein avrebbe deciso di non rinnovare gli accordi con l’agenzia, ma di non avere intenzione di lasciare le MAMAMOO. In pratica, sarebbe in corso la ricerca di un accordo che permetterebbe a Wheein la sua permanenza nel gruppo, con tutte le parti coinvolte. La RBW ha però negato che la notizia fosse fondata.

Un portavoce avrebbe detto a Newsen (tradotto poi da Soompi) che «niente è stato deciso su ciò che riguarda il rinnovo del contratto con Wheein. In questo momento siamo nella fase delle discussioni conclusive. Annunceremo ufficialmente la decisione una volta finalizzata».

Va detto però che qualcosa di vero c’è. Wheein è infatti l’unico membro delle MAMAMOO a non aver rinnovato il contratto con la RBW Entertainment. Moonbyul e Solar lo hanno infatti rinnovato a gennaio 2021, mentre Hwasa ha rinnovato a marzo. All’epoca, la RBW disse di stare trattando con Wheein, assicurando che le MAMAMOO non si sarebbero sciolte. E infatti da poco è avvenuto il comeback della girl band con l’11esimo mini-album WAW.