RM rilascia ‘Bicycle’: «Andare in bicicletta mi rende sereno»

RM rilascia a sorpresa 'Bicycle', la prima canzone da solista dopo l'uscita di 'Mono'. Il suo messaggio agli ARMY.

In occasione dei festeggiamenti per BTS Festa 2021, RM ha regalato agli ARMY una nuova traccia, Bicycle. Il brano – contraddistinto dall’immagine di una bicicletta sulla cover – mostra un lato indubbiamente inedito del rapper e leader dei Bangtan Boys. Bicycle è prodotta, scritta e arrangiata da RM insieme a John Eun, con cui aveva già collaborato per il singolo HOPE, uscito nel 2020. RM ha spesso anche consigliato agli ARMY le canzoni di John Eun (Walkin’ su Twitter nel 2019 e Heart su WeVerse a maggio 2020).

Sul blog ufficiale della Big Hit, RM ha condiviso il testo del brano (che trovate qui) e ha lasciato un messaggio per i fan.

«Parlo sempre di bici, e ho voluto scriverci una canzone. – scrive RM – Sono passati tre anni dall’uscita di Mono e sono sfinito al pensiero di preparare nuove cose, anche se non le ho promesse. Alla fine ho pensato che Festa fosse una buona scusa (!) per scrivere una canzone sulle biciclette!».

RM spiega di aver scritto realmente il brano andando in bicicletta («Non riesco neanche a ricordare quante volte l’ho canticchiato»), aggiungendo il testo e alcune melodie alla base con la chitarra. L’artwork – precisa il leader dei BTS – è stato creato dall’artista coreano Moon Sungsic, per cui il rapper prova una grande ammirazione.

«Andare in bicicletta mi rende sereno. – conclude poi RM – Ma quando metto i piedi sui pedali mi sento sempre anche un po’ triste. Non so perché, forse perché penso alle cose che mi mancano. Forse è perché non ho la patente e non ho mai guidato un’auto. È raro per me sentirmi veramente libero».

«Ed è da quando sono un trainee che volevo catturare questo scenario sfuocato di quando sono in bici in una canzone, ma non ci ero mai riuscito. Qualcosa di triste ma emozionante. Una sensazione fredda ma allo stesso tempo calorosa. Spero che questa canzone resti nelle vostre playlist per tanto tempo e che diventi la vostra canzone da bicicletta. Ogni giorno è un buon giorno. Se sei triste, vai in bicicletta. Io lo faccio sempre».