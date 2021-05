‘Butter’ dei BTS infrange cinque record mondiali

Cinque nuovi record mondiali su BTS dopo l'uscita di 'Butter', come comunica il sito dei Guinness World Records.

Fa incetta di record Butter dei BTS e, a comunicarlo in via ufficiale, ci pensa l’albo dei Guinness World Records. Il sito ufficiale annuncia infatti che i Bangtan Boys hanno infranto ben cinque primati mondiali, sia per le views su YouTube che per gli ascolti su Spotify.

Il primo primato riguarda la premiere del video di Butter su YouTube, che – come avevamo anticipato – ha registrato 3.9 milioni di visualizzazioni in contemporanea il 21 maggio. Butter diventa così la premiere di un video più vista di sempre sulla piattaforma. Di conseguenza, il 24 maggio è stato confermato che Butter ha registrato il record di premiere di un video musicale più vista di sempre su YouTube. Il record precedente, del resto, era sempre nelle mani dei BTS, che con Dynamite aveva registrato 3 milioni di utenti in contemporanea.

Butter ha anche infranto il record di video musicale più visto su YouTube in 24 ore (con 108.200.000 views) e quello di video musicale di una band k-pop più visto su YouTube in 24 ore.

Passiamo a Spotify. In un giorno, Butter ha collezionato ben 11.042.335 di stream globali, battendo dunque il record di brano con più stream su Spotify nelle prime 24 ore dalla sua uscita. In questo caso, i BTS hanno battuto I Don’t Care di Ed Sheeran e Justin Bieber. E, sempre su Spotify, arriva un altro record. La musica dei BTS su Spotify ha registrato circa 16.3 miliardi di stream, rendendo i Bangtan Boys il gruppo con più stream in assoluto sulla piattaforma. Le canzoni più ascoltate sono Dynamite e Boy With Luv. I ragazzi ‘rubano’ il record ai Coldplay, che diventano quindi il secondo gruppo con più stream su Spotify, seguiti a loro volta dagli Imagine Dragons (i dati sono di fine aprile 2021).