BTS 2021 Muster Sowoozoo: torna il Muster dei BTS, tutte le info!

Annunciato il BTS 2021 Muster Sowozoo. Torna il Muster dei BTS dopo il gap nel 2020: tutte le info su orari e biglietti.

I BTS hanno annunciato il BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO, un evento in live streaming per celebrare l’ottavo anniversario della band. Muster significa adunata e – per chi non lo sapesse – è il termine con cui i BTS solitamente si riferiscono ai loro fan meeting, visto che a partecipare saranno appunto gli ARMY. Sowozoo (in coreano 소우주) è invece il titolo coreano del brano Mikrokosmos, contenuto in Map of the Soul: Persona.

Una bellissima notizia per tutti i fan dei BTS, soprattutto considerando che l’ultimo Muster si era tenuto a giugno del 2019 (a Busan e Seoul) ed era basato sul tema Magic Shop. Nel 2020, a causa della pandemia, l’evento era invece saltato. L’appuntamento per il 2021 è invece confermato per il 13 e per il 14 giugno.

Stando al comunicato di HYBE, l’evento del 14 giugno sarà World Tour Version e conterrà canzoni in diverse lingue.

BTS, tutte le info sui biglietti del BTS 2021 Muster Sowoozoo

Dopo l’annuncio, la HYBE ha reso noti tutti i dettagli per l’acquisto dei biglietti e l’orario del Muster. Il 13 giugno l’evento inizierà alle 11.30 ora italiana, e lo stesso orario di inizio è stato fornito per il 14 giugno. I biglietti sono invece in vendita dal 26 maggio. Come sempre, ci sarà un ticket destinato a chi possiede la Membership (con l’opzione limitata per la qualità 4k e la multi-view) e un ticket generico destinato agli altri utenti. I biglietti sono disponibili su WeVerse Shop.