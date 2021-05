I BTS rilasciano il teaser di ‘Butter’ (e i Queen lo condividono su Twitter)

Dal teaser di 'Butter' sembra quasi di scorgere un omaggio dei BTS ai Queen. Del resto, è proprio la band inglese a condividerlo su Twitter.

Queen e BTS. Legends and Legends, come scrive giustamente qualcuno sui social. I BTS hanno finalmente rilasciato – dopo una serie di concept photo – il teaser ufficiale del singolo Butter, in uscita il 21 maggio. Si tratta del secondo singolo completamente in inglese dei BTS (dopo Dynamite). Come abbiamo anticipato – sarà eseguito live per la prima volta in occasione dei prossimi Billboard Music Awards.

Nel teaser – che al momento vanta più di 25milioni di views – i BTS appaiono in bianco e nero, mentre muovono la testa al ritmo di un beat che sembra già elegante e decisamente catchy. A molti, sin dalle note iniziali, è sembrato di scorgere un omaggio ai Queen e alla loro intramontabile Another One Bites the Dust.

Evento ancora più incredibile, il teaser è stato condiviso proprio dal profilo ufficiale di Twitter dei Queen. «Are you ready hey are you ready for this… – si legge sul profilo della band inglese – Another One Bites the Dust x BTS_Butter». Insomma, anche i Queen aspettano con impazienza il nuovo singolo dei BTS, Butter. Ma per capire se e in che modo omaggerà i Queen bisognerà aspettare il 21 maggio.