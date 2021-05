I BTS si esibiranno sulle note di ‘Butter’ ai Billboard Music Awards 2021

I BTS hanno annunciato che la prima esibizione sulle note di 'Butter' avverrà ai Billboard Music Awards 2021!

Butter – il nuovo singolo dei BTS – sarà disponibile dal 21 maggio e la buona nuova è che i Bangtan Boys lo presenteranno in anteprima ai Billboard Music Awards del 2021. L’annuncio è stato dato a mezzo social.

«Non riusciamo più a tenercelo – scrivono i BTS su Twitter – La nostra prima performance di Butter sarà ai BBMAs di quest’anno! Sintonizzatevi domenica, 23 maggio sulla NBC alle 8pm ET/5pm PT (le due di notte in Italia, ndr)».

I BTS vantano ben quattro nomination ai Billboard Music Awards di quest’anno e per i ragazzi si tratta di un record, perché mai ne avevano ottenute così tante in un unico anno per i BBMAs. Il gruppo è in lizza per i premi Top Duo/Group, Top Social Artist, Top Song Sales Artist e Top Selling Song (per Dynamite).

Nel frattempo, i BTS continuano a deliziare gli Army con piccoli spoiler e teaser sul nuovo singolo, che sarà completamente in inglese proprio come Dynamite. Nella giornata dell’11 maggio, sono infatti state pubblicate le foto teaser di JungKook e RM. Il giorno prima è stata invece pubblicata la prima foto teaser di gruppo.