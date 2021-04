‘Butter’, il nuovo singolo dei BTS dal 21 maggio

Con un lungo teaser, i BTS hanno annunciato l'uscita di 'Butter', il nuovo singolo in arrivo il 21 maggio in digitale.

È stato un teaser lungo, che ha gettato il dubbio tra i fan, quello di Butter dei BTS. La Big Hit Music ha infatti condiviso un video su YouTube e sui social in cui – tra il dominio del colore giallo – un cubetto di burro si è sciolto pian piano fino a rivelare la vera news. Il 21 maggio sarà disponibile il nuovo singolo dei BTS – Butter, appunto – su tutte le piattaforme digitali.

«Traboccante dell’inimitabile fascino dei BTS – recita la nota stampa diramata su WeVerse – il nuovo singolo Butter si farà strada sciogliendosi nel cuore degli ARMY. Scavate nell’incanto a volte dolce e a volte carismatico dei BTS con la loro musica più recente».

Butter avrà anche una versione fisica – sempre secondo WeVerse – che arriverà in estate in Corea e negli store di tutto il mondo (anche se la data di uscita dipenderà dalla location e dai rivenditori). Secondo USA Today, si tratta inoltre del secondo singolo in inglese dopo Dynamite.

«Vogliamo ringraziare tutti gli ARMY per il vostro affetto per i BTS, e vi chiediamo ancora amore e supporto per il nuovo singolo digitale, Butter» conclude l’annuncio della Big Hit su WeVerse.