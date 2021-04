BTS: anche ‘Map of the Soul: 7’ è disco d’oro in Italia

Dopo 'BE' anche 'Map of the Soul: 7' dei BTS ottiene il disco d'oro in Italia. L'album è uscito a febbraio del 2020.

Dopo il disco d’oro di BE dei BTS (il primo disco d’oro per la band sud coreana) arriva – a solo una settimana di distanza – anche il disco d’oro per Map of The Soul: 7. E così il portfolio delle certificazioni italiane per i BTS cresce: due dischi d’oro per due album (BE e Map of The Soul: 7) e il disco di platino per un singolo, Dynamite per l’esattezza.

Map of The Soul: 7 è il settimo album in studio dei BTS ed è stato pubblicato il 21 febbraio del 2020. In seguito, i BTS hanno pubblicato l’album in lingua giapponese Map of the Soul: 7 – The Journey (uscito il 15 luglio del 2020). E infine è arrivato BE (uscito il 20 novembre 2020).

L’album in Italia ha superato quindi le 25mila copie vendute (soglia oltre la quale si ottiene il Disco d’oro). I BTS con Map of the Soul: 7, avevano già ottenuto il disco d’oro in Belgio, Francia, Polonia, Regno Unito, Nuova Zelanda e Ungheria. In Giappone e negli Stati Uniti, l’album aveva invece ottenuto il disco di platino. Infine in Corea del Sud Map of the Soul: 7 è disco di diamante.

Ricordiamo che in ogni paese cambia la soglia di copie vendute per ottenere le certificazioni.