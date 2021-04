Le MAMAMOO in live streaming: sarà il primo concerto K-Pop su LIVENow

LIVENow ospita il primo concerto K-Pop e saranno le MAMAMOO ad esibirsi in streaming l'1 maggio. Tutte le info.

Le MAMAMOO saranno su LIVENow con la prima esibizione in assoluto di un gruppo K-Pop sulla piattaforma. L’appuntamento è per sabato 1 maggio alle ore 21.00 (ora italiana).

La K-pop band MAMAMOO si esibirà su un imponente palcoscenico la cui scenografia ricorda un grattacielo di New York, composto da diversi piani. Ciascun piano sarà, per i membri del gruppo (Hwasa, Moonbyul, Solar e Wheein), lo sfondo di uno spettacolo di forte impatto, in cui la band si esibirà con i suoi maggiori successi dando prova di abilità di canto, rap e danze che sfidano la gravità.

Il gruppo è formato da Hwasa, Moonbyul, Solar e Wheein che con le loro carriere da soliste hanno amplificato il successo del quartetto. Il loro straordinario successo è visibile dalla prolifica produzione discografica – tre album in studio, dieci extended play e diciotto single – oltre ad essere autrici di testi dei loro brani Hip, Aya, Dingga, Yes I Am e Um Oh Ah Yeah.

La performance seguirà l’onda di altri concerti di successo su LIVENow, tra i quali quelli con Dua Lipa, Gorillaz, Maroon 5, Ellie Goulding e Pete Tong. LIVENow è la sede di incredibili esperienze dal vivo con l’obiettivo di intrattenere, coinvolgere ed educare attraverso una programmazione che include sport, musica, workshop, spettacoli di cabaret e molto altro. Lo show, che in Italia sarà trasmesso alle ore 21.00, sarà disponibile anche secondo i diversi fusi orari in tutta Europa, Nord, Centro e Sud America e Asia Pacifica.

Per i prezzi e le informazioni dei biglietti visitare live-now.com.