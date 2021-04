‘BE’ è disco d’Oro in Italia, la prima volta per un album dei BTS

'BE' dei BTS conquista il Disco d'Oro in Italia. L'Oro all'album arriva dopo la certificazione platino ottenuta da 'Dynamite'.

Dopo il Platino ottenuto da Dynamite, arriva un’altra certificazione per i BTS e si tratta dell’Oro per l’album BE. La certificazione è attestata dalla Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana) e arriva nella giornata di lunedì 12 aprile, insieme alla comunicazione – appunto – delle certificazioni ufficiali.

LEGGI ANCHE: ‘Dynamite’ dei BTS è Disco di Platino in Italia

Un altro traguardo dei Bangtan Boys nel nostro paese: Dynamite è stato infatti il primo brano dei BTS a conquistare la certificazione Oro (e in seguito quella Platino), mentre BE è il primo album ad ottenere la certificazione Oro. Map of the Soul: 7 aveva infatti ottenuto l’oro in Belgio, Francia, Nuova Zelanda, Polonia, Regno Unito e Ungheria. Il Disco di Platino era arrivato in Giappone e Stati Uniti, mentre aveva ottenuto il Disco di Diamante in Corea del Sud.

LEGGI ANCHE: BTS, tutto quello che c’è da sapere su ‘BE’

Map of the Soul: 7 – The Journey aveva ottenuto il disco di Platino in Giappone (e del resto è un progetto nato per il mercato giapponese).

BE, ad ora, ha ottenuto il disco d’Oro in Polonia e il disco di Platino in Giappone. In Corea del Sud ha invece già ottenuto il Disco di Diamante (più di 3 milioni di vendite).