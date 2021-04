BTS MTV Unplugged su Super! per la prima volta in chiaro: tutte le info

In onda venerdì 9 aprile alle 21:25 su Super!, canale 47 del ddt e 625 di Sky, 'BTS MTV Unplugged'. Tutte le info.

I BTS il 9 aprile alle 21:15 arrivano su Super!, canale 47 del dtt e 625 di Sky, con lo speciale BTS MTV UNPLUGGED, dove i BTS interpreteranno i loro brani più iconici. Dopo la premiere andata in onda a febbraio su tutti i canali di MTV nel mondo, in Italia su MTV Music (canale Sky 131 e 704) e MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW) l’imperdibile live arriva ora in free to air su Super!.

Si tratta della prima volta che l’unplugged dei BTS arriva su una rete in chiaro (in questo caso Super!). I BTS si esibiranno direttamente da Seoul, in Corea del Sud, offrendo ai loro fan un posto in prima fila per versioni inedite dei loro successi tratti dall’ultimo album BE (Essential Edition). BE, rilasciato per la prima volta nella Deluxe Edition lo scorso novembre, ha raggiunto la prima posizione nella classifica Billboard 200. L’album include i singoli di grandissimo successo Dynamite e Life Goes On.

Non mancheranno delle performance indimenticabili, tra cui il debutto sul palco dei VMAs lo scorso agosto dove si sono esibiti con Dynamite, show in cui hanno poi ricevuto ben sei premi nelle categorie Best Pop, Best Group, Best K- pop e Best Choreography. Il gruppo ha anche celebrato la sua prima apparizione dal vivo al Fresh Out Live di MTV a febbraio 2020 in occasione dell’uscita di MAP OF THE SOUL: 7. Hanno recentemente trionfato anche ai Kids’ Choice Awards nelle categorie: Band Preferita, Canzone Preferita e Star Globale Preferita. Inoltre, sempre qualche giorno fa, la band si è esibita durante la serata di premiazione dei Grammy Awards 2021.