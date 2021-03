Rosé, tutti i record di ‘On The Ground’

'On the Ground' di Rosé conquista la vetta della Global 200 e della Global Excl. U.S. Il singolo registra anche un primato storico in UK.

On The Ground di Rosé ha conquistato la classifica Global 200 e la Global Excl. U.S. Un grandissimo risultato per il singolo dell’artista delle BlackPink, contenuto nell’album d’esordio R che – oltre a On The Ground – contiene anche Gone. Nella Billboard Hot 100, On The Ground ha conquistato la posizione numero 70, diventando di fatto il singolo con il piazzamento migliore per una donna coreana nella storia della classifica.

Nella Global 200 e nella Global Excl. U.S. Rosé con On The Ground ha invece conquistato la vetta (le due classifiche contano le vendite e gli streaming in più di 200 territori). La Global 200 comprende i dati di tutti il mondo, mentre la Global Excl. U.S. comprende dati globali con l’eccezione degli USA. Con Lovesick Girls, le BlackPink avevano guadagnato la vetta della Global Excl. U.S. a ottobre. Rosé è di conseguenza la prima artista in assoluto a poter vantare un numero 1 nella classifica sia con un gruppo che come solista.

E, a proposito di record, è bene sottolineare che nel Regno Unito Rosé ha ottenuto un primato storico. Il 19 marzo, On The Ground ha infatti ottenuto la posizione numero 43 nella classifica dei singoli: Rosé è quindi la prima donna del k-pop (da solista) a conquistare una posizione nella classifica dei singoli.