I BTS da record ai Kids’ Choice Awards: mai nessun gruppo come loro

Il sito dei Guinness World Records segnala l'impresa dei BTS ai Kids' Choice Awards: mai nessun gruppo ha vinto quanto loro.

Arriva un altro record storico per i BTS, segnalato e registrato nel Guinness World Records. Dopo i premi portati a casa dopo la 34esima edizione dei Kids’ Choice Awards (andati in onda il 13 marzo), i BTS aka Bangtan Boys diventano il gruppo con il maggior numero di premi conquistati in tutta la storia dei KCAs, la cerimonia targata Nickelodeon, registrando dunque un altro record.

I BTS sono infatti a quota cinque premi, tutti conquistati tra il 2018 e il 2021 (l’anno, in assoluto, più redditizio per la band k-pop). Nel 2018, i BTS hanno infatti vinto il premio Favorite Global Music Star. Nel 2020 quello di Favorite Music Group. Nel 2021, ai premi di Favorite Music Group e Favorite Global Music Star si è anche aggiunto quello di Favorite Song (Dynamite).

A questo proposito, il sito dei Guinness World Records ci ricorda che – a sua volta – Dynamite ha infranto parecchi primati storici. È infatti la premiere di YouTube (di un video musicale) con il maggior numero di utenti simultanei, ed è anche il video musicale di un gruppo k-pop più visto in 24 ore. È inoltre il video musicale più visto su YouTube in 24 ore e il video più visto su YouTube (sempre in 24 ore).

Secondo il registro del Guinness World Records, con il primato ai Kids’ Choice Awards i BTS salgono a quota 16 record. Pronti per il prossimo?