Kids’ Choice Awards 2021, dominano i BTS con tre premi: il video del discorso di ringraziamento

I BTS conquistano tre premi ai Kids' Choice Awards 2021. Ecco il video di ringraziamento (e dove vedere la premiazione in Italia).

I Kids’ Choice Awards 2021 hanno incoronato i loro vincitori, e soprattutto i BTS. Presentati da Kenan Thompson, gli Awards hanno sancito l’assoluto amore dei votanti nei confronti dei BTS, che hanno vinto il premio come Band Preferita, Canzone Preferita e Star Globale Preferita. I Bangtan Boys hanno ovviamente ringraziato rigorosamente a distanza, divertendosi a passarsi il premio e apprezzando singolarmente il sostegno del pubblico e dei fan, come potete vedere dal video.

«Grazie ai Kids’ Choice Awards e agli Army per averci dato tutti questi magnifici premi» ha commentato RM. «Avete mostrato tantissimo amore verso la nostra canzone Dynamite. Grazie mille» ha aggiunto J-Hope.

I BTS avevano vinto già un premio ai Kids’ Choice Awards nel 2018 come Star Globale Preferita, mentre nel 2020 avevano portato a casa quello come Band Preferita.

Il grande dirigibile arancione ha portato i fan in un giro virtuale in tutto il mondo. Il grande show del brand di Nickelodeon, che è andato in onda ieri in America, in Italia sarà trasmesso venerdì 19 marzo alle ore 20:00 solo su Nickelodeon, Sky 605. Sono già stati svelati anche i vincitori italiani: Cecilia Cantarano (Internet star preferita), Michelangelo Vizzini (Nuova star preferita), Daniele Davì (Star comica preferita).